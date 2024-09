Gaffe di Hamilton: il siparietto stupisce i tifosi

Il pilota della Mercedes al centro di una gaffe davvero inaspettata: Lewis Hamilton lo ha fatto davvero, i tifosi non ci credono

Il passato parla per lui. Sette titoli mondiali, il recordman per eccellenza (insieme a Schumacher) che negli ultimi anni ha tuttavia fatto fatica a riportare le ‘Frecce d’Argento’ sul tetto del mondo. Ora Lewis Hamilton è concentrato sul finire nel migliore dei modi la sua ultima stagione in Mercedes: col cuore, però, è già a Maranello.

Il 39enne di Stevenage sarà la più grossa novità della prossima stagione, un’annata nella quale la Ferrari punta a vincere tutto. Troppi gli anni di digiuno del Cavallino Rampante che grazie all’accoppiata Hamilton-Leclerc punta a sbaragliare la concorrenza. Uno scenario che Vasseur sta componendo settimana dopo settimana, puntellando il team con un riassetto importante che non vedrà – però – il tanto chiacchierato approdo di Adrian Newey a Maranello.

“Faremo di tutto per fargli capire che ha preso la decisione sbagliata”, la punzecchiatura di Leclerc diretta al progettista che ha recentemente firmato con Aston Martin. Uno dei sogni di Newey è sempre stato quello di collaborare con Hamilton: un progetto che, a questo punto, difficilmente vedrà la luce. A Baku Lewis non ha di certo vissuto il suo miglior fine settimana: un deludente nono posto, alle spalle dell’esordiente Franco Colapinto che ha recentemente rimpiazzato Sargeant in Williams.

F1, la gaffe di Hamilton è già virale

Al termine della gara, in mixed zone per le interviste, il sette volte campione del mondo è stato però suo malgrado protagonista di una tremenda gaffe che nel giro di poche ore è divenuta virale sul web ed in particolar modo sui social. Il video delle sue parole è davvero particolare.

Si parla di talenti emergenti, della nuova classe di piloti che tra qualche anno andrà di fatto a rimpiazzare la vecchia guardia, costituita da fenomeni come Alonso e lo stesso Hamilton. Il focus, in breve, finisce su Oliver Bearman e Franco Colapinto (19 e 21 anni): il primo finito alle spalle di Lewis su Haas (e già confermato come pilota ufficiale per il 2025), il secondo su Williams. Proprio riguardo Colapinto, Hamilton è stato protagonista di un siparietto coi giornalisti presenti.

Dopo aver elogiato i due giovanissimi piloti, ai microfoni di ‘Sky Sports Uk’, Hamilton è incappato nell’ormai già famosa gaffe. Il futuro ferrarista ha infatti palesemente dimenticato il nome del pilota della Williams, chiedendo – nell’imbarazzo generale – un suggerimento alla giornalista presente. Un video divenuto virale e sul quale qualcuno ha già ironizzato, parlando dell’età che avanza per Lewis.

Hamilton: “No recuerdo el nombre de ese chaval… de Williams” Rosa: “Colapinto” Hamilton: “Colapinto *sonríe* hizo un gran trabajo también”pic.twitter.com/Z7aKifTppx — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) September 15, 2024

Una situazione che, alla fine dei conti, risulta più ‘comica’ che grave. Dopo lo stress di un Gran Premio come quello di Baku nel quale si è ritrovato in mezzo proprio tra Colapinto e Bearman, si può comprendere la confusione nella quale è incappato l’inglese. Il web però, come spesso accade, non perdona.