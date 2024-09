Ritiro Djokovic, non ci sono più dubbi: annuncio lampo

Novak Djokovic, le ombre del ritiro lasciano di sasso i tifosi: arriva l’annuncio dell’ex numero uno al mondo, non ci sono più dubbi

Come accade per praticamente ogni grande campione del mondo dello sport, anche per Novak Djokovic si fanno insistenti le voci su un suo possibile ritiro. Appendere la racchetta al chiodo nonostante i recenti grandi risultati conseguiti dall’ex numero 1 al mondo: a fare chiarezza ci ha pensato proprio il serbo.

A 37 anni Djokovic è riuscito in un’impresa epocale che ha provato a perseguire per un’intera carriera: diventare campione olimpico. Ed è così che in un’annata priva di trofei Novak si è conservato il meglio per la sua Nazione. Vincere con la Serbia, a maggior ragione dopo l’operazione al menisco dello scorso giugno, ha un sapore speciale. Il successo su Alcaraz è stato frutto di un lavoro, fisico e mentale, impressionante. Djokovic campione ai Giochi Olimpici: stavolta è tutto vero.

Più recentemente nel World Group I nella sfida tra Serbia e Grecia, il team di Novak è uscito vincitore riuscendo a qualificarsi per la Fase Finale della Coppa Davis. Un successo schiacciante contro Ioannis Xilas con un fragoroso 6-0, 6-1 prima di scendere in campo per il doppio insieme ad Hamad Medjedovic. Ad ogni modo ciò che ha monopolizzato l’attenzione nelle scorse ore è la voce secondo cui l’ex numero uno al mondo sia più vicino a ritirarsi definitivamente: ecco cosa è successo davvero.

Djokovic allo scoperto: annuncio sul ritiro

Prima del doppio, Djokovic si era espresso in conferenza stampa con delle parole che – evidentemente – sono state travisate. Al centro di tutto il suo futuro che, a 37 anni, per qualcuno potrebbe essere lontano dai campi. Un’opzione sulla quale il serbo ci ha tenuto a fare chiarezza.

Il vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha rivelato che proseguirà il suo percorso con la Nazionale serba in Coppa Davis, senza avere però la certezza di poterlo fare ancora davanti al pubblico di casa visto il format della competizione. Ma Novak ha subito messo i puntini sulle i, scoraggiando le voci che lo vorrebbero nei prossimi tempi appendere la racchetta al chiodo.

“Non ho mai detto che sarebbe stata la mia ultima volta in Coppa Davis ma che, probabilmente, si è trattata dell’ultima mia sfida qui in Serbia”, ha spiegato uno dei tennisti più forti e vincenti della storia. Dunque, per il momento, pare tutto chiarito. Con Djokovic che ha scacciato via le voci di un suo possibile ritiro, nate nei giorni scorsi a causa di un evidente fraintendimento all’ultima conferenza stampa del nazionale serbo.