È morto in queste ore, terribile lutto nello sport italiano

Grave lutto nello sport italiano, la notizia è dei giorni scorsi. Tutti coloro che lo conoscevano sono sconvolti, non riescono a crederci: arriva l’ultimo saluto

A volte arrivano notizie che non vorremmo mai dare, ma è necessario fare cronaca. In queste ore lo sport italiano è in lutto a causa della perdita di un personaggio molto importante, amato e rispettato da tutti. Era una delle personalità di spicco all’interno del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e il suo cuore ha smesso di battere nelle settimane seguenti rispetto al termine degli ultimi Giochi Olimpici, nel corso dei quali l’Italia si è difesa molto bene, portando a casa quaranta medaglie.

Il dirigente aveva festeggiato tramite i social tutti i traguardi azzurri, facendo anche i complimenti agli atleti arrivati quarti, accolti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in segno di rispetto. È morto il 15 settembre, come ha spiegato il CONI attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Aveva intrapreso questo ruolo diversi anni fa e lo portava avanti con grande onore. Si tratta di Giovanni Gallo, che ci ha lasciati a soli 65 anni.

Sport italiano in lutto: è morto Giovanni Gallo

Lo sport italiano dice addio a Giovanni Gallo, rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva in Giunta Nazionale del CONI. È stato a lungo un dirigente molto rispettato ed è entrato nel Comitato Esecutivo Olimpico Nazionale nel 2017, dopo una lunga carriera nelle Polisportive Giovanili Salesiane, di cui è stato presidente per più di dieci anni. Aveva 65 anni ed è morto il 15 settembre. Molti personaggi dello sport italiano lo hanno ricordato con grande affetto, come Silvia Salis, Vice Presidente Vicario CONI.

È nato a Torino ed è sempre stato molto attivo in Piemonte, dove ha ricoperto anche il ruolo di Presidente della Polisport Auxilium. Ha dedicato tutta la sua vita al proprio territorio, spendendosi anche a favore del settore turistico e culturale, ricoprendo ruoli importanti all’interno della Camera di Commercio di Torino, in Confcooperative e nella Confederazione delle Cooperative Italiane.

Giovanni Malagò, Presidente del CONI, lo ha ricordato con grande affetto, usando parole bellissime nei suoi confronti, sottolineando la sua capacità dirigenziale, ma anche un aspetto umano particolarmente raro ai giorni d’oggi: “Il CONI si unisce al cordoglio dei parenti e della famiglia per la scomparsa di Giovanni Gallo, un dirigente che ha saputo coniugare in maniera perfetta l’aspetto agonistico e la funzione sociale dello sport”.