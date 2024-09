Lazio, infortunio Castellanos: l’esito degli esami e le condizioni in vista della Fiorentina

Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto nella giornata di ieri ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. Tali accertamenti hanno evidenziato un edema da sovraccarico muscolare a carico degli adduttori della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per precisare i tempi di recupero.

Dopo aver svolto nelle scorse ore i consueti accertamenti di rito dopo il problema fisico rimediato contro l’Hellas Verona, l’attaccante biancoceleste, come riportato da LaLazioSiamoNoi.it, ha voluto rassicurare i tifosi in vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina in programma domenica al Franchi alle ore 12.30: “Tutto a posto. Se gioco domenica? Sì, sì, sto bene”, ha concluso l’ex Girona.