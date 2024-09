Marc Marquez, arriva una batosta devastante: l’annuncio

Marc Marquez deve subire una batosta davvero devastante proprio in questi giorni: arriva un annuncio che di certo non gli farà piacere

Il pilota spagnolo è alle prese con una situazione che solo all’apparenza sembra semplice. In vista del secondo Gran Premio di Misano le cose potrebbero non essere rosee come apparse finora. Un giudizio importante fa riflettere a riguardo.

Marc Marquez ha mostrato di avere un altro passo nelle ultime due gare di MotoGP. Ad Aragon era lecito aspettarsi un week end da super protagonista, in un circuito che l’ha visto protagonista ai massimi livelli e che lo ha consacrato come il padrone di casa. A Misano, però, si è rivisto il Marc del 2021, l’ultimo che era stato in grado di vincere un Gran Premio e arrivare a certi livelli di performance. Un Marquez aggressivo al punto giusto e sempre sul pezzo, baciato anche dalla fortuna della pioggia leggera caduta in gara. Condizioni che lo esaltano da sempre e lo pongono in vantaggio sugli altri.

Una vittoria che ha relegato Pecco Bagnaia in seconda posizione, tutto sommato positiva visto il risultato di Jorge Martin. Pecco ne è uscito rafforzato nella lotta al titolo, che è la cosa che più conta in questo momento. Di certo alcune valutazioni le avrà fatte anche lui in ottica 2025, visto che nella prossima stagione si ritroverà il #93 all’interno dello stesso box e presumibilmente sarà il suo rivale più agguerrito per il titolo.

Marc Marquez non è il favorito per Misano: Ramon Forcada analizza la situazione di Bagnaia

A parlare della situazione di Marquez e Bagnaia è stato anche un grande tecnico spagnolo, uomo di fiducia di Jorge Lorenzo per tutta la carriera, ovvero Ramon Forcada. Intervenuto all’interno del podcast “Duralavita“, Forcada ha dichiarato: “Marc in campionato sta peggio di 15 giorni fa anche se non sembra, parlando di punti. Da Assen a oggi ha recuperato 5 lunghezze al leader ma ora mancano solo sette Gran Premi al termine della stagione”.

Quindi in ottica Mondiale c’è poco da fare in questo momento per l’otto volte iridato, staccato da Martin di 53 punti. La possibilità di accorciare ancora nel prossimo week end, sempre a Misano, non è così alta come si possa credere. Secondo l’ex tecnico di Jorge Lorenzo, infatti: “Pecco si stava nascondendo prima della scorsa gara, come mi hanno confermato alcune persone in Ducati. In realtà dopo l’incidente di Aragon stava molto peggio di quanto si credesse”.