Cagliari-Empoli 0-2: crisi per Nicola vola D’Aversa

Cade 0-2 il Cagliari contro l’Empoli che vola momentaneamente al secondo posto in classifica. Un gol per tempo per i toscani che la sbloccano con Colombo e chiudono i giochi con Esposito.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Anjorin, Pezzella; Esposito, Colombo.

La partita

Vince 0-2 l’Empoli ma a partire meglio è il Cagliari. Zortea effettua un cross in area, Piccoli cerca di coordinarsi per colpire di testa, ma non riesce a raggiungere il pallone, anche a causa del disturbo di Goglichidze. Un minuto e sardi ancora pericolosi. Vasquez sbaglia l’uscita, ma viene salvato da un colpo di testa di Esposito, che anticipa all’ultimo momento Deiola, pronto a concludere a rete. Al 33′ il vantaggio toscano, la firma è di Colombo. Gli ospiti avanzano in verticale: Anjorin serve Colombo che, a tu per tu con Scuffet, segna con un preciso diagonale. In avvio di ripresa è subito 0-2. Cross dalla sinistra che vede Augello saltare male, permettendo al pallone di arrivare a Esposito, che calcia di prima intenzione. Scuffet si distende e respinge, ma Esposito, cresciuto nell’Inter, recupera la palla, dribbla un difensore e supera nuovamente Scuffet. Nel finale l’Empoli sfiora il 3-0, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Dopo che Scuffet respinge il primo tentativo di Solbakken, Cacace interviene sulla ribattuta. Luperto, in posizione irregolare, colpisce di testa, mentre i giocatori dell’Empoli reclamano la rete. Tuttavia, l’arbitro annulla l’azione a causa di un fuorigioco all’inizio dell’azione. Il Cagliari ci prova ma non la riapre. Finisce 0-2.