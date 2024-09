Champions League, i risultati della 1^ giornata

La prima giornata della nuova Champions League a girone unico è in archivio. Dopo diciotto partite giocate tra ieri, mercoledì e martedì, sono scese in campo tutte le 36 squadre della Champions. Comprese le cinque italiane che chiudono il primo turno con un bilancio “medio”: una vittoria, tre pareggio e un ko. L’unica vittoria è targata Juventus, i tre pareggi invece sono arrivati per 0-0, mentre l’unica sconfitta è quella del Milan contro il Liverpool

I risultati delle prime tre serate di Champions League

I risultati delle prime diciotto gare di questa nuova Champions League hanno nella maggioranza dei casi rispettato le attese e i pronostici. Tutte, o quasi le big del vecchio continente hanno vinto le rispettive gare, in alcuni casi dilagando in maniera anche esagerata. Ci solo poi state alcune sorprendenti affermazioni e la conferma di alcune realtà che negli ultimi anni stanno crescendo a vista d’occhio.

Spicca infatti il 9-2 col quale il Bayern Monaco all’Allianz Arena ha sepolto la malcapitata Dinamo Zagabria. A conferma di un divario tra le big del calcio europeo e le piccole davvero molto grande. Il Dortmund ha avuto ragione del Bruges, nettamente, 0-3 in Belgio. Vittoria, seppur nel finale, anche per il Real Madrid contro lo Stoccarda. E poi netta affermazione della Juventus sul PSV e del Liverpool sul Milan. Decisamente più difficile, e frutto di un regalo del portiere, invece la vittoria 1-0 del PSG sul Girona. Conferme anche da parte dell’Atletico Madrid sul Lipsia e soprattutto dal Bayer Leverkusen che ha trionfato 0-4 sul Feynoord. Pareggio a reti inviolate tra due delle big di questa Champions League, Manchester City e Inter: 0-0. Anche l’Arsenal è stato costretto al pari a reti inviolate dall’Atalanta.

Tra le realtà che stanno crescendo di giorno in giorno sempre di più va segnalato l’Aston Villa, vittorioso 3-0 in casa dello Young Boys. Ma anche lo Sporting 2-0 sul Lille. E nella giornata di ieri vittoria per il Brest 2-1, in casa, sullo Sturm Graz.

Tra le sorprese di queste prime due giornate, c’è sicuramente il Celtic che ha stravinto la propria sfida contro lo Slovan Bratislava: 5-1. E la vittoria dello Sparta Praga sul Salisburgo per 3-0. Ma soprattutto il ko del Barcellona contro il Monaco. Il risultato del match dei blaugrana sorprende perché è la prima partita non vinta dalla squadra di Flick in stagione. A condizionare i catalani l’espulsione a inizio gara di Eric Garcia.

Martedì 17/09

Young Boys-Aston Villa 0-3

Juventus-PSV 3-1

Sporting-Lille 2-0

Milan-Liverpool 1-3

Real Madrid-Stoccarda 3-1

Bayern Monaco-Dinamo Zagabria 9-2

Mercoledì 18/09

Sparta Praga-Salisburgo 3-0

Bologna-Shakhtar Donetsk 0-0

Celtic-Slovan Bratislava 5-1

PSG-Girona 1-0

Club Bruges-Borussia Dortmund 0-3

Manchester City-Inter 0-0

Giovedì 19/09

Feyenoord-Bayer Leverkusen 0-4

Stella Rossa-Benfica 1-2

Atletico Madrid-RedBull Lipsia 2-1

Monaco-Barcellona 2-1

Atalanta-Arsenal 0-0

Brest-Sturm Graz 2-1