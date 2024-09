Serie A, archiviata la Champions League, ecco lo spezzatino totale: apre Cagliari-Empoli

Nemmeno il tempo di archiviare l’inedita tre giorni di Champions League, con 6 gare al giorno, in attesa di Europa e Conference League, riecco la Serie A con la 5^ giornata. Una Serie A in un “formato” inedito o quasi: quello dello spezzatino totale. Dieci ovviamente le gare in programma, spalmate su quattro giorni e dieci orari diversi. Si parte oggi, alle 18:30, e si finirà lunedì sera col Monday night alle ore 20:45. Un programma che, in estate, ha creato parecchie polemiche ma sarà utile al massimo campionato per massimizzare gli ascolti. E soprattutto servirà a gestire al meglio il recupero delle squadre che giocheranno in Europa.

Serie A, apre il programma Cagliari-Empoli

Ad aprire il programma della 5^ giornata di Serie A sarà la sfida della Unipol Domus di Cagliari tra i padroni di casa rossoblù e l’Empoli. Una gara fondamentale soprattutto per il Cagliari di Davide Nicola che cerca ancora il primo successo in campionato. Infatti, i rossoblù devono vincere, innanzitutto per cambiare la storia del proprio campionato. E soprattutto per evitare che l’Empoli, una delle rivali dirette dei sardi per la salvezza, prenda ulteriore vantaggio rispetto ai 4 punti già acquisiti.

L’Empoli, invece, è reduce da un pareggio importantissimo contro la Juventus di Thiago Motta. La squadra di mister Roberto D’Aversa ha la possibilità di dare già un’impronta importante alla sua situazione di classifica, avendo a disposizione la possibilità di andare a +7 su una rivale. Sarà poi una sorta di rivincita per l’Empoli che, in estate, avrebbe voluto continuare con Davide Nicola. Il tecnico piemontese, invece, ha scelto di restare in Serie A ma di trasferirsi a Cagliari. Domani, inoltre va segnalato che Roberto D’Aversa sarà in panchina perché ha ormai esaurito la squalifica inflitta dopo la testata a Thomas Henry al termine di Lecce-Hellas Verona nella passata stagione.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Colombo. D’Aversa.