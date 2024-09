“Verstappen depresso”: l’annuncio è drammatico, tifosi ko

È arrivato un annuncio che ha scioccato i tifosi di Max Verstappen: momento no per il tre volte campione del mondo

Se non è un dramma, poco ci manca. Max Verstappen non vince da ben 7 gare, un trend mostruosamente negativo che non si ripeteva dal 2020. Il momento negativo della Red Bull coincide con le prestazioni tutt’altro che brillanti del figlio di Jos, finito in queste settimane solo in due occasioni sul podio.

Fermo ora a 59 punti il vantaggio su Lando Norris nel mondiale piloti. Soprattutto per demerito dell’inglese, ora Max proverà ad amministrare il distacco nonostante basti potenzialmente poco per vedere sfumare tutto. Dopo il quinto posto in Azerbaigian Verstappen aveva sottolineato i problemi avuti prima delle qualifiche che si sono riversati, successivamente, in gara. Una posizione che non può bastare al tre volte campione del mondo, lontano parente dello schiacciasassi dominante degli ultimi anni.

A tal proposito nelle scorse ore è arrivato un annuncio che ha sicuramente fatto preoccupare parecchio i tifosi della Red Bull ma soprattutto quelli di Verstappen. Il momento del campione del mondo è stato oggetto di analisi da parte di molti. In tal senso uno dei grandi protagonisti del passato in Formula 1 ha deciso di dire la sua e lo ha fatto in maniera tutt’altro che scontata e banale.

Verstappen, che dramma: “Non può più vincere”

Si parla di Jacques Villeneuve, controverso campione del mondo 1997 con la Williams che quando si esprime finisce sempre per stupire e lasciare a bocca aperta. A tal proposito il figlio di Gilles ha valutato la situazione in casa Red Bull e soprattutto ciò che riguarda il tre volte campione del mondo: Verstappen, per Villeneuve, sta rischiando grosso.

Ai microfoni di ‘Sky Sports Uk’ il canadese si è sbilanciato con dichiarazioni alquanto discutibili sull’olandese. “Max nelle ultime gare mi è parso depresso, non sembra più grintoso in gara e non lotta tanto. Pure via radio lo sentiamo a stento“. Villeneuve sembra quindi preoccupato per il campione del mondo in carica che, con il trend attuale, rischia seriamente di vedere a rischio il suo quarto titolo mondiale consecutivo.

“Qualcosa è cambiato, è come se sapesse che non può più vincere e non sta guidando come vorrebbe. È una situazione strana, visto che Perez a Baku è stato molto più veloce di lui”. A questo punto solo le prossime uscite potranno confermare l’allarme lanciato da Villeneuve, a partire dal GP di Singapore nel quale Red Bull non potrà permettersi di perdere ulteriore terreno dalla McLaren.