Sotto shock per Nadal: “Ha pianto tanto”

Lacrime per Rafael Nadal che ha lasciato ancora una volta tutti senza parole, campione dentro e fuori dal campo

Grazie alle nuove generazioni il tennis sembra ancora in buone mani ma, nonostante questo, tanti appassionati sono ancora legati ai campioni del recente passato. L’età avanza anche per mostri sacri come Rafael Nadal e per forza di cose la loro carriera giungerà presto ad un bivio. Le ultime dichiarazioni sul campione hanno lasciato di stucco i tifosi.

Lo spagnolo ha scritto la storia di questo sport durante il suo cammino e lo ha fatto condividendo il campo con altri campioni del calibro di Roger Federer e Novak Djokovic. Impossibile negare che la vecchia generazione, quella che sta per cedere definitivamente il passo a chi è venuto dopo di loro, ha lasciato un segno indelebile. Sul rettangolo di gioco ma anche nel cuore del pubblico che farà davvero grande fatica a mettere le loro gesta da parte.

In molti hanno iniziato a domandarsi se sarà ancora possibile vederli sfidarsi nei prossimi anni ma ad oggi il destino sembra segnato. Anche se il futuro è pronto a riservare loro delle nuove ed entusiasmanti avventure, il campo rimarrà per sempre la loro prima casa. Dimenticare le lacrime versate da Nadal è qualcosa di impossibile.

Nadal spiazza tutti, spunta il curioso retroscena

Non le hanno dimenticate i tifosi e gli appassionati di tennis e non le ha dimenticate nemmeno il leggendario Bjorn Borg. Il tennista svedese dopo aver smesso con l’attività agonistica ha continuato a dedicarsi al tennis e lo ha fatto soprattutto abbracciando il torneo noto come Laver Cup. Proprio a margine della manifestazione, il campione ha voluto ricordare un momento a dir poco iconico: era settembre del 2022 quando Roger Feder appendeva una volta per tutte la racchetta al chiodo. Quel giorno Nadal pianse a dirotto.

“Sapevamo che Roger avrebbe smesso” ha detto Borg a ‘Tennis Magazine’, che però è rimasto stupito soprattutto dalla reazione avuta dal rivale numero uno dello svizzero: “Mi ha sorpreso vedere Nadal piangere così accanto a lui“. Insomma, sebbene i due si siano contesi per anni lo scettro di migliore tennista del mondo, il dover rinunciare ad un così importante binomio sportivo ha rappresentato certamente un duro colpo per tutti. Ora Borg continua a domandarsi se ci sarà ancora spazio per Nadal nel mondo del tennis: lo spagnolo ha disputato le sue ultime gare in quel di Parigi, durante le Olimpiadi, e ora ha deciso di prendersi del tempo per ritornare al meglio.

In molti credono che sia giunto per lui il momento di dire addio al tennis ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Chissà che non possa stupire tutti ancora una volta.