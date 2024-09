Ducati, annuncio drammatico: disastro Marquez-Bagnaia

Un inatteso annuncio mette in allarme i tifosi della Ducati. Francesco Bagania-Marc Marquez: rischio disastro

Mancano sette Gran Premi alla fine del Mondiale della MotoGp, con Jorge Martin e Francesco Bagnaia divisi in classifica da appena 7 punti. Dunque, ci sarà da divertirsi fino all’ultimo weekend in calendario perché i due ducatisti non si faranno sconti nel duello per il titolo iridato.

Eppure, molti appassionati sono già proiettati alla prossima stagione che vedrà il due volte campione del mondo Francesco Bagnaia dividerà il box della Ducati factory con Marc Marquez. Una presenza, quella dell’otto volte iridato, che rischia di essere ingombrante.

D’altra parte, ‘Pecco’ e il ‘Cabroncito’, oltre a essere due campioni e due leader, hanno una spiccata personalità, pertanto fanno fatica ad accettare che qualcuno, anche se è il loro compagno di box, possa metterli in ombra. Insomma, il rischio è che si riproponga in casa Ducati quell’asperrima rivalità, con tanto di reciproci colpi bassi, che caratterizzò la coabitazione di Ayrton Senna e Alain Prost alla McLaren. Un rischio tutt’altro che infondato alla luce dell’annuncio che mette in agitazione i tifosi della Rossa di Borgo Panigale.

Marquez-Bagnaia, l’auspicio di Gigi Dall’Igna

Interpellato sulla convivenza con il classe ’93 di Cervera, ‘Pecco’, tra il serio e il faceto, ha risposto che potrebbe rivelarsi un successo o un disastro. Ebbene, anche il Direttore generale della Ducati, Gigi Dall’Igna, teme che i due possano farsi la guerra a tutto vantaggio dei loro diretti competitor. Intervistato da ‘motogp.com’, l’ingegnere ha così replicato alla previsione del suo pilota: “Marc e ‘Pecco’ sono due dei migliori piloti del campionato ma certamente hanno anche due caratteri molto forti. Sarà molto importante gestirli molto bene e spero che non sarà un disastro“.

Insomma, anche il Direttore generale della Rossa di Borgo Panigale non nasconde il fatto che avere come piloti due campioni, due primedonne, quindi, possa alla lunga rivelarsi un boomerang. Ciononostante, Gigi Dall’Igna confida di riuscire a gestire ‘Pecco’ e Marquez mantenendo sotto il livello di guardia la loro rivalità: “Onestamente, sono abbastanza fiducioso del fatto che ci riusciremo e sarà un anno perfetto per la Ducati“.

D’altra parte, sebbene la scelta di puntare su Marquez non sia stata semplice, Dall’Igna è certo di aver puntato sul ‘cavallo vincente’: “Sapevamo che potevamo scegliere un solo pilota, è stato Marc e siamo contenti della nostra decisione“. Per sapere se anche i tifosi della Rossa di Borgo Panigale sono felici della sua scelta dobbiamo attendere la prossima stagione.