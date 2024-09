Fiorentina-Lazio, le formazioni ufficiali: Palladino con Colpani dietro a Kean. Baroni sceglie Noslin

Come annunciato non ci sarà Castellanos nella sfida Fiorentina-Lazio, dato che non è al meglio, ma anche Gudmundsson deve rimandare il suo esordio dal primo minuto dalla parte opposta. Alle 12.30 è previsto il calcio d’inizio della sfida del Franchi, con i viola ancora a caccia della prima vittoria stagionale

Ecco le scelte dei due allenatori per il match.

Fiorentina (3-5-1-1): De Gea; M. Quarta, Comuzzo, Biraghi; Dodô, Bove, Cataldi, Mandragora, Gosens; Colpani; Kean. All.: Palladino.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, N. Tavares; Guendouzi, Castrovilli; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All.: Baroni.