Magia Alex Zanardi: tifosi felicissimi

Tifosi di Alex Zanardi al settimo cielo: l’ex campione di Formula 1 ha regalato ai suoi supporter una vera ‘magia’ 27 anni fa

In migliaia hanno dato l’ultimo saluto a Totò Schillaci. L’eroe delle ‘Notti magiche’ di Italia ’90 si è spento a 59 anni dopo una vita spesa a rincorrere un pallone. Quegli occhi spiritati che avevano stregato e fatto sognare milioni di italiani si sono chiusi per sempre. Alla fine, dopo una strenua lotta e due interventi chirurgici, l’ex attaccante della Juventus e dell’Inter si è dovuto arrendere al male inesorabile (tumore al colon) che lo aveva aggredito.

Continua a lottare, invece, Alex Zanardi che spesso è stato messo a dura prova dalla cattiva sorte. Un indicente stradale gli ha strappato l’amata sorella quando era un adolescente mentre il terribile scontro, il 15 settembre, al Lausitzring (dopo essere finito in testacoda venne centrato in pieno dalla monoposto di Alex Togliani che non poté fare nulla per evitare l’impatto) gli è costata l’amputazione degli arti inferiori.

Ma, se la fortuna è cieca, la sfortuna ci vede benissimo e così un altro incidente, questa volta in handbike, il 19 giugno del 2020, sulle strade di Pienza, in Toscana, ha bruscamente interrotto la sua seconda ‘vita sportiva’, quella da paraciclista. Tuttavia, l’ex campione di Formula 1 si piega ma non si spezza, a dimostrazione della sua grande tenacia che fa da ispirazione per molti. Anche per tale motivo Zanardi ancora oggi viene costantemente ricordato sui social attraverso le sue imprese.

Alex Zanardi, il post che celebra la sua vittoria alla Us 500 Michigan

“Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria“, recita una terzina del V Canto dell’Inferno di Dante. Ciononostante, talvolta un ricordo legato a un momento esaltante e di inebriante felicità può essere il balsamo che lenisce il dolore di un’assenza.

A riprova di quanto detto sopra, un utente di ‘X’, fan di Alex Zanardi, ha pubblicato un post che ricorda e celebra il trionfo del pilota emiliano, nel 1997, alla Us 500 Michigan, tappa del campionato CART che proprio in quell’anno Alex Zanardi conquistò per la prima volta per poi concedere il bis nella stagione successiva per un ‘double’ che lo consacra come una delle leggende del Motorsport.

Un post, dunque, che non è solo un omaggio al talentuoso pilota che era Alex Zanardi ma che è anche un modo per vincere la nostalgia di uno straordinario sportivo che con la sua simpatia e il suo esempio di coraggio e resilienza manca tantissimo a tutti, non solo ai suoi fan. D’altra parte, filtrano sempre meno aggiornamenti sulle sue attuali condizioni. Eppure, potete esserne certi, l’atleta emiliano non ha alcuna intenzione di gettare la spugna. Anzi, Alex è più che mai determinato a vincere anche la sua più impegnativa ‘corsa’ così come ha fatto nel 1997 alla Us 500 Michigan.