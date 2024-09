Pericolo per Sinner: c’è poco da fare

Il talento di Sinner continua a ispirare tanti giovani tennisti in giro per il mondo: uno di questi ha le idee piuttosto chiare

Jannik Sinner sta diventando un punto riferimento, e non c’è notizia migliore per i tifosi azzurri che da tempo sostengono che l’altoatesino sia destinato a riscrivere la storia del tennis. Le sue ultime prestazioni, compresa la vittoria agli Us Open, arrivata nel modo più dominante possibile, sono d’ispirazione per parecchi atleti in giro per il mondo.

Del resto, Jannik si sta abituando sempre più a questo ruolo ed è consapevole di essere un esempio alla pari di Carlos Alcaraz, suo grande rivale nonché primo avversario per il primo posto Atp, nonostante la presenza di Zverev al secondo posto. Tanti sono i nomi in ascesa del tennis moderno, che prendono l’attuale numero al mondo come esempio e obiettivo da raggiungere.

Tra questi non si può non nominare Joao Fonseca, brasiliano di soli 18 anni che ha promesso a Sinner di volerlo raggiungere un giorno.

Joao Fonseca punta Sinner: “Vorrei arrivare al suo livello”

Lo scorso 12 settembre, alla sua prima gara assoluta in Coppa Davis, Fonseca ha assaggiato per la prima volta il talento dei nostri tennisti. Il 18enne, nonostante i tanti sforzi nel tenergli testa, non ha saputo schermare la forza di Matteo Berrettini, che ha regolato il giovane con il punteggio di 6-1, 7-6. Non c’è stata storia a Bologna. Tuttavia, a Fonseca quell’esperienza è servita eccome per misurarsi con i tennisti che contano.

Recentemente intervistato da ‘Claytenis.com’, Fonseca ha parlato a cuore aperto dei suoi progetti futuri, della sua intenzione di farsi un nome all’interno del circuito tennistico internazionale. “Stiamo vivendo il presente con calma e serenità, riflettendo attentamente su ogni aspetto del mio gioco”, ha detto Fonseca, che si sente attorniato da persone all’altezza per portarlo lì dove egli intende arrivare, ovvero almeno nella top 100 della classifica Atp.

Il brasiliano, di cui si parla un gran bene da molti mesi specialmente in patria, ha intenzione di farsi un nome e di diventare un pilastro del tennis moderno come Alcaraz e Sinner, due punti di riferimento per lui: “Voglio essere come Carlos e Jannik, voglio vincere tornei e Slam“. Poi puntualizza: “A volte penso che dovrei puntare alla top 100 o alla top 50, ma no, io voglio fissare i miei target su di loro“. Il giovane tennista ha le idee chiare, vedremo se riuscirà a raggiungere il suo grande obiettivo mettendo ‘in pericolo’ la leadership di Sinner e Alcaraz.