Si delinea la lotta salvezza: anche il Venezia dirà la sua. Il Genoa sarà invischiato?

La giornata degli anticipi di ieri di Serie A ha detto qualcosa in più su quella che sarà la lotta salvezza nel campionato 2024/25. Posto che siamo solo alla quinta giornata e che ancora è molto presto per esprimere giudizi o fare previsioni, i risultati fin qui raccolti dalle squadre sulla carta considerati più deboli, iniziano ad avere un peso e a dare indicazioni.

C’è anche il Venezia: prima vittoria per Di Francesco

C’è anche il Venezia in Serie A: se n’era accorta la Fiorentina, ma anche Lazio e Torino avevano fatto non poca fatica ad avere la meglio sui lagunari, frenati da un calendario subito in salita ed una situazione d’emergenza fra infortuni e squalifiche varie. Ecco ieri però la prima vittoria, meritata, contro il Genoa di Gilardino. La modalità con la quale è arrivato il primo successo degli arancioneroverdi lascia intendere che vorranno dire la loro eccome, in questo campionato, nonostante il pesante 4-0 subito contro il Milan aveva spinto più di qualcuno a pensare che fosse una sorta di squadra-materasso di questo torneo.

Anche il Genoa sarà invischiato?

Sempre la sfida del Penzo ha mandato qualche segnale (negativo) per lo stesso Genoa. Una giornata nera ci può stare, soprattutto considerando l’infortunio shock di Malinovskyi che può aver scosso i suoi compagni di squadra. Valori sulla carta alla mano però, persi Gudmundsson e Retegui (e per infortunio ora lo stesso Malinovskyi) anche i rossoblu dovranno fare attenzione a non rimanere invischiati.

Lecce e Parma sfida spettacolo. Le altre squadre interessate.

L’altra sfida è stata quella pareggiata da Lecce e Parma, due squadre che puntano a salvarsi con più tranquillità. I salentini per il fatto che arrivano da un ottimo campionato e che hanno dato continuità a gruppo e allenatore. Il Parma idem, con l’aggiunta di un potenziale offensivo più importante delle dirette avversarie (anche se con qualcosa da registrare difensivamente”.

Ci sono poi quattro squadre (sarebbero sei, ma non vogliamo includere nel discorso Roma e Fiorentina…) che ancora non hanno trovato il successo: si tratta del Cagliari, del Como, del Monza e del Bologna. Le ultime due sembrano le meglio attrezzate per cavarsi dall’impiccio una volta trovata una quadra, mentre Cagliari e Como hanno faticato non poco in questo avvio.