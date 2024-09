Coppa Italia, da domani i 16esimi di finale: occhi sul Napoli e il derby della Lanterna

Entra nel vivo la Coppa Italia, da domani a giovedì 8 partite in programma: 8 squadre di Serie A e altrettante di Serie B. Due i big match con il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria, e il Napoli Antonio Conte che fra tre giorni chiuderà i sedicesimi di finali contro il Palermo, tra le favorite per il ritorno in massima serie.

16ESIMI DI FINALE

Martedì

Ore 16: Lecce-Sassuolo (la vincente affronterà il Milan)

Ore 18.30: Cagliari-Cremonese (la vincente affronterà la Juventus)

Ore 21: Torino-Empoli (la vincente affronterà la Fiorentina)

Mercoledì

Ore 16: Pisa-Cesena (la vincente affronterà l’Atalanta)

Ore 18.30: Udinese-Salernitana (la vincente affronterà l’Inter)

Ore 21: Genoa-Sampdoria (la vincente affronterà la Roma)

Giovedì

Ore 18.30: Monza-Brescia (la vincente affronterà il Bologna)

Ore 21: Napoli-Palermo (la vincente affronterà la Lazio)