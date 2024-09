Torino capolista della Serie A dopo 47 anni: che avvio per la squadra di Vanoli

Il Torino è la capolista solitaria della Serie A: in attesa dell’ultimo match tra Atalanta e Como e, considerando i punti di vantaggio dai nerazzurri, almeno per una settimana, i granata saranno soli in classifica: merito del DS Vagnati e dell’allenatore Vanoli che in pochissimo tempo hanno dato un’identità alla squadra e una bella ideologia di gioco con acquisti oculati sul mercato nonostante la cessione di alcuni big come Raoul Bellanova e Alessandro Buongiorno e, in attesa, del ritorno in campo di Vlasic. Dal mercato sono arrivati i vari Coco, Maripan, Sosa, Adams, Pedersen e Walukiewicz che hanno alzato il livello di una rosa che ha perso due pezzi pregiati. Ancora imbattuta in campionato in queste prime cinque giornate, i piemontesi hanno racimolato 11 punti frutto di 3 vittorie e due pareggi, più due clean sheet di Sergej Milinkovic-Savic.

Di seguito il post su X, pubblicato ieri sera dall’account ufficiale dei granata: “Cose che ASSOLUTAMENTE non diremo questa sera:

– Stop the count

– ⁠CALMAAAAAA

– ⁠Salutate la capolista

Riposatevi, ci aspetta una settimana intensa. Ci vediamo martedì al Grande Torino per la Coppa Italia, buonanotte Granata!”.