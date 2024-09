Como, Fabregas: “Vittoria che dà fiducia“

Le dichiarazioni dell’allenatore del Como, Cesc Fabregas, a fine partita. “Grazie dei complimenti. Abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo creato tanto gioco e siamo riusciti a mettere loro in difficoltà. La chiacchierata con il mister non c’entra niente. Abbiamo preparato la gara per fare male ad una squadra tra le migliori d’Europa. E’ una squadra da Champions. Io ci credevo e oggi ci credo ancora di più, quando vieni qui a fare una prestazione del genere fa piacere e da tanta fiducia”.

“Sono contento per tutto. Abbiamo meritato di più. Abbiamo lavorato su tattica e tecnica ma io ai ragazzi chiedo soprattutto personalità. Mi dispiaceva per loro perché non arrivava il risultato nonostante ci provassero. Non era semplice e la squadra ha dimostrato personalità. Questo è l’importante. Se non c’è personalità non si vincono queste partite”.