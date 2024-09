Coppa Italia, il Cagliari domina la Cremonese, ma vince di misura 1-0: decide Lapadula

Il Cagliari passa il turno in Coppa Italia vincendo in casa contro la Cremonese e tira un sospiro di sollievo. I rossoblù, in crisi in campionato ed in ritiro da domenica, hanno vinto di misura 1-0 con una rete di Gianluca Lapadula. Cremonese quasi totalmente inerme di fronte ad un Cagliari nettamente superiore tecnicamente. Durante i 90 minuti, nonostante il risultato, è emersa nettamente la differenza di categoria tra i sardi e i lombardi, nonostante il momento negativo della formazione di Davide Nicola.

Mister Nicola prova a mischiare le carte e lo stesso fa anche Giovanni Stroppa in avvio. Dopo una piccola fase di studio tra le due squadre, il Cagliari prende il controllo della gara con la Cremonese poco attiva. Nonostante la serie di potenziali occasioni, i rossoblù non riescono a sfondare. I grigiorossi più volte fermano il Cagliari sul punto di segnare il gol del vantaggio in area di rigore. E, alla fine della prima frazione, colpiscono anche un palo con Lapadula.

Nicola inserisce all’inizio della ripresa Piccoli e Viola. E i sardi alzano ulteriormente i giri del motore. La squadra cagliaritana comincia a spingere in maniera ancora più convinta e senza lasciare respiro agli avversari lombardi. E al minuto 60 passano proprio con Gianluca Lapadula su assist di Tommaso Augello.

Il vantaggio apre ancora di più gli spazi per il Cagliari, che però non riesce mai a raddoppiare nonostante le enormi occasioni concesse dalla Cremonese. Viola e Luvumbo in particolare falliscono il raddoppio, mantenendo la sfida sul minimo scarto e aperta fino all’ultimo minuto, quando Sherri salva sui grigiorossi.

Il Cagliari, superando la Cremonese, raggiunge la Juventus agli ottavi di finale.