Musetti numero uno: è successo davvero

Lorenzo Musetti numero uno: il tennista italiano l’ha fatto davvero lasciando di sasso davvero tutti. Ecco cos’è successo

È un momento davvero favorevole e brillante per il tennis italiano. La punta dell’iceberg è, ovviamente, Jannik Sinner, talento indiscusso e numero uno al mondo della classifica Atp. Alle sue spalle, però, il movimento tennistico azzurro non ha proprio nulla da invidiare a nessuno.

E non è un caso che sia proprio l’Italia la detentrice della Coppa Davis, il trofeo più importante per nazionali. Gli azzurri, peraltro, hanno conquistato le Finals che si disputeranno a Malaga chiudendo al primo posto nel girone, con Berrettini ritornato ai fasti di un tempo (o, quantomeno, ci sta provando) e la coppia Bolelli-Vavassori che nel doppio non ha lasciato scampo agli avversari, Belgio incluso.

E Filippo Volandri può di certo essere più che soddisfatto per i suoi ragazzi, con Sinner che se a Bologna ha tifato per i compagni dalle tribune, in Spagna sarà pronto ad impugnare la racchetta e guidare l’Italia verso un bis che sarebbe leggendario.

Musetti numero uno: ecco cos’è successo

Tra i tanti talenti italiani del tennis maschile, c’è anche Lorenzo Musetti. L’azzurro ha conquistato la semifinale dell’Atp 250 di Chengdu, in Cina, torneo al quale è iscritto. Per il tennista di Carrara è la 16ma semifinale in carriera, anche se le statistiche non sono certo favorevoli, con quattro vittorie ed 11 sconfitte.

Se agli US Open è finito ko al terzo turno per mano di Brandon Nakashima, per Musetti si tratta della sesta semifinale negli ultimi otto tornei a cui ha partecipato: in precedenza, aveva raggiunto il penultimo atto del torneo a Stoccarda, Queen’s, Wimbledon, Umago ed alle Olimpiadi. Numero uno del tabellone, ha eliminato in tre set Mannarino (6-2, 5-7, 6-2) e sfiderà ora Alibek Kachmazov.

E proprio durante la sfida con il tennista francese è stato protagonista di un colpo davvero da applausi. Nel terzo set, con il punteggio di 2-2, infatti, mancata la prima palla break del quinto game, pazzesca la risposta con il back di rovescio che ha spiazzato Marrino sceso a rete dopo il servizio.

Un colpo che ha scatenato il pubblico presente sugli spalti che ha evidentemente apprezzato il colpo del numero 2 italiano – è nella top 20 della classifica Atp, al 19mo posto per la precisione – ma anche una giocata che gli ha permesso di allungare sul 5-2 strappando la battuta a Mannarino per poi chiudere il match. Un colpo da maestro già definito come “la risposta dell’anno”: una giocata da numero uno.