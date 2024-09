Ritiro Verstappen, il campione olandese via dalla Formula 1!

Il futuro di Max Verstappen lontano dalla Formula 1: ecco cosa sta succedendo al tre volte campione del mondo

Il vantaggio su Norris, ad oggi, si è ridotto a 52 punti quando mancano sei gare alla fine del Mondiale. Per Max Verstappen saranno settimane decisamente delicate, mentre si fa strada una clamorosa ipotesi già ventilata nei mesi scorsi. Il ritiro dalla Formula 1, per l’olandese, potrebbe non essere così lontano.

È partito secondo a Marina Bay ma non è bastato per tenere il passo di uno scatenato Norris che è tornato a vincere dopo un digiuno di parecchie settimane. L’inglese ha fatto il vuoto dietro di sè anche se la Red Bull, almeno con Verstappen, sembra stia sulla strada giusta per tornare competitiva e difendersi dagli spietati attacchi della McLaren. Il weekend a Singapore è stato caratterizzato anche e soprattutto dalla sanzione che la FIA ha deciso di infliggere a Max per un linguaggio colorito nella conferenza di inizio weekend con la stampa. Non ci sta Verstappen che dovrà scontare lavori di pubblico interesse, non meglio specificati.

Un pugno duro che ha fatto storcere il naso e non solo all’olandese. Ad ogni modo Max si è adeguato, rispondendo a monosillabi ai giornalisti al termine della corsa promettendo però loro interviste alla vecchia maniera, lontano dalla sala conferenze e dalle telecamere della FIA. Una vera e propria guerra che ha portato anche Max a valutare il futuro: l’ipotesi pazzesca è stata sollevata dal figlio di Jos in un discorso assai polemico.

Annuncio a sorpresa: Verstappen si ritira?

Verstappen non ha affatto accettato di buon grado la punizione riservatagli, ritenendola un’esagerazione, qualcosa di estremamente castrante nei suoi confronti come verso quelli dei suoi colleghi. Una Formula 1 che già in passato ha detto di non riconoscere più, dal quale sembra allontanarsi domenica dopo domenica.

Se non è possibile essere se stessi meglio non dire niente, nessuno lo vuole. Giusto? Diventiamo dei robot, non dovrebbe essere così in questo sport”, le sue parole rivolte ai giornalisti. Uno sfogo che tutti attendevano. Ma Max ha proseguito, come riportato da ‘Formulapassion.it’: “Non so quanto la mia opinione venga presa sul serio dalla FIA ma quando è troppo è troppo. In Formula 1 le corse continueranno anche senza di me“.

Parole durissime che aprono al clamoroso scenario di addio: “Smettere non è affatto un problema, io rimarrò sempre me stesso e non cambierò. Queste cose determinano il mio futuro, non si può essere se stessi senza dover affrontare certe sciocchezze. Nella fase della mia carriera non si può avere a che fare con certe cose, è stancante“. Il tre volte campione del mondo ha concluso il suo durissimo discorso: “È bello vincere gare e campionati, ma vuoi anche divertirti”. Ed evidentemente, ora come ora, Verstappen non si diverte più. Anche a causa della FIA.