Tennis, tifosi preoccupati dopo il ritiro: è irriconoscibile

Il mondo del tennis è in ansia: dopo il ritiro il campione è diventato irriconoscibile, cosa sta succedendo

C’è grande ansia nel mondo del tennis. A tenere con il fiato sospeso i propri tifosi è in particolare un ex campione amatissimo. Dopo il ritiro, non sembra più lui. È diventato irriconoscibile, e adesso sono in molti ad attendere novità.

La fine dell’attività agonistica ad altissimo livello spesso coincide negli atleti con un cambiamento fisico evidente. Lo abbiamo visto in calciatori o altri sportivi apparsi, a pochi mesi dal ritiro, con qualche chilo in più. Nel mondo del tennis questo cambio radicale è però solitamente più contenuto. Basti pensare a Roger Federer, a due anni dal proprio ritiro ancora un vero e proprio figurino.

Se l’elvetico ha saputo mantenersi in forma, c’è invece chi, a poche settimane dalla fine della propria attività agonistica, sembra essersi lasciato definitivamente andare. Ma non per aver preso qualche chilo di troppo, bensì per aver perso quasi completamente quella massa muscolare che nel corso della sua carriera gli era servita per competere con tutti i migliori al mondo. Una perdita di peso repentina che ha preoccupato tutti i suoi fan, lasciandoli con il fiato sospeso.

Tennis in ansia per l’ex campione: ha perso quasi 6 chili, cosa è successo

A tenere banco in questi giorni è il caso Andy Murray. Lo scozzese ha detto basta con il tennis agonistico solo poche settimane fa, dopo la passerella olimpica di Parigi. In così poco tempo nessuno avrebbe potuto immaginare potesse subire un cambiamento evidente. D’altronde, aveva promesso alla moglie Kim che avrebbe continuato ad allenarsi in palestra per restare in forma. E invece la voglia di prendersi un periodo di relax a quanto pare alla fine ha prevalso. Lo ha confessato lo stesso ex campione, ammettendo di non aver più messo piede in palestra dal suo ritiro.

Presentatosi su un campo di golf in questi giorni per una manifestazione non ufficiale, l’ex numero uno al mondo è sembrato particolarmente smagrito, e ha rivelato a tutti la sua debolezza. Aggiungendo però, secondo quanto riferito dal ‘Mirror’, la propria intenzione di tornare ad allenarsi il prima possibile.

“Per cinque settimane ho saltato la palestra, nonostante lo avessi promesso a mia moglie“, ha confessato Murray, aggiungendo: “Non so se sia colpa dell’appetito, forse non sto mangiando abbastanza, ma adesso non bevo più bevande sportive, solo acqua e caffè, e ho perso circa sei chili. Sono tanti, mi aspettavo il contrario“.

Un’inversione di tendenza che non deve quindi preoccupare i tifosi, ma cui lo stesso Andy vorrà porre rimedio nei prossimi giorni. Non fosse altro per mantenere l’integrità e la stabilità non del suo fisico, bensì del suo matrimonio.