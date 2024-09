Furia contro Bagnaia: mazzata tremenda

Non è stato un fine settimana semplice per Pecco Bagnaia e la Ducati: pioggia di critiche e attacco durissimo verso il pilota piemontese

Nell’ultimo Gran Premio di Moto GP c’è stata una grande gioia per la Ducati che è riuscita a vincere la gara di Misano con Enea Bastianini. Questo successo è molto importante per la casa di Borgo Panigale perché si è trattato del centesimo nella classe regina e su tutti i profili social del team c’è stata grande festa con dei post e grafiche dedicate a questo bel traguardo. Tuttavia, all’interno del mondo Ducati non è stato un fine settimana di festa per tutti quanti perché c’è anche chi ha sofferto.

Si tratta di Francesco Bagnaia che nel Gran Premio dell’Emilia Romagna è caduto al 21° giro e ha così perso punti nell’importante corsa verso il titolo mondiale che sta portando avanti con il suo avversario Jorge Martin. Per Pecco questo GP è stato quindi molto deludente dopo che era però riuscito a vincere almeno la gara sprint. Per lui non sono mancate le critiche da parte del pubblico.

Bagnaia cade a Misano: per lui tornano le critiche sui social

Il mondo dei social è spesso ricco di persone che supportano oppure che criticano aspramente gli sportivi più famosi, trattandosi di personaggi che spesso dividono il pubblico. Anche Francesco Bagnaia, da quando è diventato campione del mondo per la prima volta ha visto aumentare notevolmente sia il suo numero di tifosi che quello degli “haters”.

Dopo la caduta a Misano, Pecco ha perso terreno nella classifica del mondiale piloti visto che Martin si è piazzato in seconda posizione e ha quindi allungato di 20 punti. Ciò ha portato a nuove critiche social verso il pilota classe 1997: sono diversi i messaggi che in queste ore su X e su Instagram stanno circolando contro Bagnaia, ad esempio: “Cadi da solo con la moto migliore e nella tua pista”, “Non sei un campione, solo un buon pilota”, “I fuoriclasse sono altri”.

Tante critiche quindi per il pilota piemontese, molte anche ingenerose visto che si tratta comunque di colui che si è laureato campione del mondo negli ultimi due anni. Ora nelle ultime sei corse di questo Motomondiale 2024, Bagnaia cercherà di ridurre il gap di 24 punti che lo separa dal leader Martin.