Sampdoria, Sottil: “Un Derby migliore non lo potevo sognare”

Il tecnico della Sampdoria, Andrea Sottil, ha parlato ai microfoni di Italia 1 al termine del match vinto dai blucerchiati contro il Genoa ai calci di rigore, ai sedicesimi di Coppa Italia. I blucerchiati volano agli ottavi di finale, dove affronteranno la Roma. Ecco le sue parole: “E’ il mio primo derby della Lanterna, non poteva essere migliore. I ragazzi hanno meritato facendo un’ottima prestazione, con qualità, pressing e voglia di stare corti e mettere in difficoltà il Genoa. Arrivava al momento giusto, in cui dobbiamo forgiare la nostra identità passando da queste prestazioni“.

Sampdoria, ancora Sottil

Ha trovato una situazione complicata. Questa partita è la svolta della stagione: “Ho trovato un gruppo splendido che mi segue, una squadra di ottimo livello. La loro disponibilità mi è arrivata subito ed io sono arrivato a loro immediatamente. Il concetto del “noi” è stato recepito. Borini per esempio è entrato ed ha fatto gol. Tutti devono sentirsi coinvolti“. Che lavoro ha fatto: “Questa è una rosa di qualità per la categoria, ma è chiaro che noi dobbiamo giocare così, come voglio. Stasera giocavamo contro una squadra di Serie A, ma dobbiamo essere così anche contro le avversarie di B. Con umiltà e cattiveria agonistica, perché poi le qualità sono palesi e chiare“.