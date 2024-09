Sinner da favola: annuncio ufficiale sulla classifica

Questa settimana il numero uno al mondo Jannik Sinner tornerà in campo. Intanto l’azzurro vola e fa sognare i suoi tifosi

Dopo la vittoria agli Us Open Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. Questa settimana comincia anche per lui la tournèe asiatica e l’azzurro sarà la testa di serie numero uno nel torneo Atp di Pechino, torneo dove difende il titolo e vuole assolutamente evitare di perdere punti.

Sono ormai 16 le settimane con l’azzurro in vetta nel ranking Atp: Jannik ha raggiunto in questo particolare record il russo Daniil Medvedev ed ora ha nel mirino Mats Wilander, fermo a quota 20 settimane in vetta al ranking. Per l’atleta di San Candido non è un momento facile, pochi giorni fa l’azzurro ha perso l’amata zia, colei a cui aveva dedicato la vittoria a Flushing Meadows. La donna – malata da tempo – se ne è andata a 56 anni ma Jannik ha deciso comunque di continuare e magari onorarla in campo.

Sinner debutterà contro il tennista cileno Nicolas Jarry, un torneo 500 piuttosto interessante e che potrebbe vedere la tanto attesa finale contro Carlos Alcaraz, il rivale di sempre. I due sono ormai il meglio del tennis mondiale e vengono considerati gli eredi ufficiali dei Big Three. L’iberico è al momento terzo in classifica, partecipa come testa di serie numero due grazie al ritiro in extremis di Zverev.

Comunque andrà il torneo di Pechino l’unica cosa certa è che Jannik Sinner resterà numero uno e resterà in vetta ancora per diverso tempo. I tifosi italiani si augurano di vederlo in vetta per il resto della stagione.

Dominio Sinner nel ranking, ecco la situazione

Con 11180 punti Sinner è attualmente saldamente in testa alla classifica, ha un distacco sorprendente sui rivali e ci sono grandi possibilità di finire in testa la stagione. Tra Pechino, Vienna e la finale alle Atp Finals di Torino dello scorso anno Jannik difende molti punti, soprattutto rispetto al rivale Alcaraz, ma il vantaggio resta importante.

Sinner ha oltre 4000 punti di vantaggio su Alexander Zverev, fermo a 6875 e assente a Pechino. Può guadagnare terreno Alcaraz ora a 6690 punti, ma con pochi punti da difendere nell’ultima parte della stagione. Lo spagnolo sembra l’unico in grado di impensierire Jannik da qui a fine stagione, ma i 4500 punti di vantaggio fanno ‘dormire sogni tranquilli’ e a meno di sorprese Sinner terminerà la stagione 2024 come numero uno.

La sua è stata un’annata eccezionale, due titoli del Grande Slam, due Masters 1000 e ora l’obiettivo è finire l’anno come numero uno, per la prima volta in carriera.