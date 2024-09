Caso Marquez-Bagnaia, tifosi spiazzati: spunta la verità

Idee chiare, ecco cosa potrebbe succedere l’anno prossimo: la previsione non lascia dubbi su Marquez e Bagnaia

Quando mancano ormai sei gare al termine della stagione di MotoGp, e la lotta per il titolo mondiale si fa sempre più complessa, tutto sembra destinato a regalarci un finale entusiasmante.

Jorge Martin e Pecco Bagnaia sono divisi in classifica da 24 punti. Un campionato in perfetto equilibrio sebbene il numero delle vittorie possa dire altro. Solo due i trionfi in gara dello spagnolo, che però ha dominato nelle Sprint del sabato portandone a casa ben 5, a differenza dell’italiano che il sabato ha vinto quattro volte mentre la domenica 7, ma ha collezionato anche 7 ritiri tra Sprint Race e gare della domenica contro i tre di Martin.

Dietro di loro, in classifica, Enea Bastianini che ha appena sorpassato un Marc Marquez in grande crescita nelle ultime gare. Tre primi posti ed un terzo posto negli ultimi tre weekend di gara tra Sprint Race e gare della domenica, sintomo di una ritrovata fiducia che, al momento, preoccupa non poco i tifosi della Ducati. La prossima stagione Marc Marquez e Pecco Bagnaia saranno compagni di squadra, e gestirli non sarà semplice.

Rapporto Bagnaia-Marquez: le parole di un pezzo grosso

A parlarne questa volta è stato Lucio Cecchinello, che ai microfoni di ‘FormulaPassion’ ha analizzato il futuro di Ducati e quello che, secondo lui, sarà il rapporto tra lo spagnolo e l’italiano.

“Io da manager posso dire che avrei fatto questa coppia perché penso che l’obiettivo principale di una qualsiasi scuderia sia quello di essere il più forte possibile. Anche se hai due galli dentro un pollaio. Poi ovviamente i galli li devi gestire, ma sia Pecco che Marc sono due grandi professionisti e in Ducati hanno un’esperienza incredibile, sono persone molto serie. Sicuramente ci saranno dei momenti in cui nasceranno delle frizioni, ma mi aspetto che saranno bravi ad appianarle, a chiarirle e a portare avanti il lavoro di squadra”, ha commentato il capo del team LCR.

Vedendo come sta andando questo campionato Cecchinello ha quindi evidenziato come Bagnaia abbia raggiunto un livello di maturità e di feeling con la moto molto elevato. Lo stesso ha poi sottolineato come Marquez sia un fenomeno e possa fare la differenza.

“Sarà sicuramente un campionato divertente perché potremmo vedere Marquez salire sul gradino più alto del podio in diverse occasioni, ma forse qualche errore lo penalizzerà nella classifica. Prevedo che Bagnaia e Marquez si giocheranno il campionato fino alla fine e vedo difficile che possa subentrare un altro costruttore con un team Ducati così forte”, ha concluso.