Serie A, gli squalificati della sesta giornata: tre gli assenti

Saranno tre gli squalificati alla 6ª giornata della Serie A: a seguito delle decisioni del Giudice Sportivo è stato squalificato per due giornate Dawidowicz dell`Hellas Verona. Sono stati squalificati per un turno di campionato Guilbert (Lecce) e Cancellieri (Parma). Entra nella lista dei diffidati De Winter (Genoa).

Cresce l’attesa per vedere le big in questa giornata con la Juventus di Thiago Motta che andrà a far visita al Genoa di Alberto Gilardino e soprattutto l’Inter di Simone Inzaghi che dopo la sconfitta nel derby contro i rossoneri se la vedrà contro l’Udinese. Il Milan aprirà la giornata contro il Lecce, mentre il Napoli riceverà il Monza.