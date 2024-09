Ultim’ora Sinner, scatta l’allarme: c’è preoccupazione

Scatta l’allarme per Jannik Sinner, c’è grande preoccupazione dopo l’annuncio degli ultimi giorni: cosa sta succedendo

Le ultime settimane sono state un vortice di emozioni per Jannik Sinner. Dopo il trionfo agli US Open, l’azzurro ha scelto correttamente di prendersi un periodo di riposo per poter ricaricare le batterie in vista del tour asiatico. E lo ha fatto dando il proprio supporto, come semplice tifoso, alla squadra italiana in Coppa Davis, ma anche prendendosi del tempo per stare accanto alla sua famiglia, afflitta negli ultimi giorni dalla perdita di una sua amata zia, la stessa cui aveva dedicato la vittoria a Flushing Meadows.

In questa altalena di emozioni, il numero uno al mondo ha però trovato anche il tempo per annunciare ai propri tifosi un impegno importante assunto in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina previste per il 2026, a vent’anni dalla storica edizione di Torino.

Non potendo partecipare come atleta, ovviamente, Jannik prenderà parte all’evento in un altro ruolo: sarà Ambasciatore dei volontari. Cosa questo comporterà a livello concreto di impegno non è ancora dato sapersi, ma la cosa certa è che non tutti hanno accolto questa notizia con grande entusiasmo. Anzi, c’è chi ha mostrato apertamente le proprie perplessità, criticando senza troppi giri di parole una decisione che non sembra essere utile in alcun modo alla sua carriera.

Allarme Sinner, l’annuncio sulle Olimpiadi preoccupa tutti: un ex tennista critica l’azzurro

In un mondo del tennis caratterizzato da un calendario sempre più ricco di impegni, per trovare il tempo di potersi dedicare a un evento del genere, come le Olimpiadi invernali, bisognerà obbligatoriamente rinunciare a qualcosa. Ne è convinto un grande ex tennista, primo sostenitore di Sinner ma anche critico severo quando ce n’è necessità: Adriano Panatta.

Secondo l’ex campione romano, assumersi un impegno importante come quello di Ambasciatore dei volontari potrebbe rivelarsi un clamoroso autogol per il numero uno al mondo: “Questa scelta mi lascia perplesso, mi chiedo come farà a trovare il tempo da dedicare anche a questo ruolo“.

La preoccupazione di Panatta riguarda in generale la sovraesposizione cui negli ultimi tempi Sinner sembra essere stato sottoposto. “Lo stanno usando troppo”, ha sentenziato il noto commentatore della ‘Domenica Sportiva’, lanciando un vero e proprio grido d’allarme: “Mi domando cosa c’entri un tennista con gli sport invernali. Io da giovane ero bravo a calcio, ma giustamente nessuno mi ha mai coinvolto in nulla”.

Parole che hanno gettato nel panico gli appassionati di tennis italiani e soprattutto i tifosi dell’altoatesino. Dal canto suo, però, fin qui Jannik ha dimostrato di non voler lasciare nulla al caso, e avrà sicuramente progettato al meglio anche i suoi impegni futuri. A qualcosa dovrà rinunciare, ma evidentemente sa già di avere il tempo per potersi dedicare anche a questo ruolo importante in vista dei prossimi Giochi invernali, manifestazione che avrà sicuramente a cuore, visto la sua grande passione mai nascosta per gli sci.