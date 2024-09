Ultim’ora Schumacher: annuncio da incubo

Arriva un annuncio incredibile da parte di Schumacher: parole molto forti che lasciano pochi dubbi sul reale punto di vista riguardo la questione

Un nome così pesante nella storia della Formula 1 non può mai lasciare indifferenti gli appassionati. Le ultime parole del fratello del grande Michael Schumacher hanno fatto riflettere riguardo un argomento molto dibattuto.

Quando uno Schumacher fa sentire la propria voce di certo non è cosa da poco. Anche se il grande Michael è ormai ai margini della scena da molti anni, il fratello Ralf non ha mai smesso di occuparsi più o meno direttamente di Formula 1. Attualmente è uno dei commentatori di punta di ‘Sky Sport’ nel suo paese ed è sempre un punto di riferimento anche per i piloti più giovani. Un argomento in particolare ha attirato la sua attenzione in questo periodo, ovvero la sanzione che la FIA ha inflitto a Max Verstappen durante il week end a Singapore.

Il turpiloquio, se così possiamo definirlo, con cui il campione del mondo in carica ha utilizzato per definire la propria Red Bull, gli è costato una multa e lavori socialmente utili da portare a termine nelle prossime settimane. Un’azione che a tutti, Ralf compreso, è sembrata davvero esagerata, soprattutto per l’irrisoria volgarità della parola utilizzata da Super Max.

Ralf Schumacher difende Verstappen e attacca la FIA: “Ben Sulayem sta sbagliando tutto”

Dopo l’endorsement di Nico Rosberg per Max Verstappen, è arrivato anche l’appoggio di Ralf Schumacher, che ha voluto concentrare la propria attenzione su un aspetto in particolare, ovvero l’operato del presidente FIA, Mohammed Ben Sulayem.

“Il suo ruolo è tragico, sembra il nostro Olaf Scholz (Cancelliere della Germania, ndr), è un disastro in termini di comunicazione. Prima si è messo nei guai con Susie Wolff, poi c’è stato l’enorme scandalo con Liberty Media”. Poi il fratello del grande Michael va addirittura oltre: “Consiglierei alla FIA di pensare a qualcosa di nuovo”.

Per Verstappen, secondo Schumacher, l’unica cosa da fare è concentrarsi solo ed unicamente sulla pista, tralasciando questi discorsi che potrebbero togliergli concentrazione in vista del rush finale per il campionato, dove l’olandese ha già le sue gatte da pelare per tenere a bada Lando Norris e la sua straordinaria McLaren. Vedremo se nelle prossime settimane il campione della Red Bull ritroverà serenità, cancellando i propositi addirittura di ritiro se le cose in F1 non dovessero cambiare.