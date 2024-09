Alex Zanardi, sogno ad occhi aperti: annuncio pazzesco

L’ultimo annuncio ha mandato letteralmente in estasi i tantissimi tifosi di Alex Zanardi: un vero e proprio sogno ad occhi aperti

In molti, guardando gli ultimi Giochi Paralimpici a Parigi, avranno senz’altro avuto un pensiero per Alex Zanardi, specialmente dopo il bronzo conquistato dalla reggiana Maria Vitelaru con l’handbike che gli era stata regalata proprio dal campione bolognese. Purtroppo Zanardi non ha potuto essere presente per festeggiare assieme alla 41enne questo straordinario risultato.

I tantissimi fan del paralimpico hanno ancora negli occhi il terribile incidente del giugno 2020, quando perse il controllo della sua bici durante una gara non competitiva di handbike e andò a schiantarsi contro un camion. Un’altra durissima prova dopo quella del 15 settembre 2001, sul circuito del Lausitzring, nel Brandeburgo, quando un altro tremendo scontro gli costò l’amputazione di entrambe le gambe.

Da oltre quattro anni Zanardi non compare più in pubblico. Dopo aver rischiato la vita il campione emiliano ha subito diverse operazioni, riuscendo a resistere – come confermato dai medici – anche grazie alla sua straordinaria tenacia. Tornato a casa nel dicembre 2021, il 57enne prosegue la riabilitazione seguito dai professionisti e ovviamente dai suoi familiari, che non gli fanno mai mancare tutto il loro affetto.

Alex Zanardi da sogno: la foto del trionfo fa impazzire i fan

I suoi tifosi incrociano le dita e conservano la speranza di un miglioramento delle sue condizioni di salute che gli consenta di tornare a svolgere la sua vita. Una carriera, quella di Zanardi, costellata di grandi difficoltà ma anche di gioie, come ad esempio quella del 1997 nella U.S. 500 Michigan.

Il 27 luglio di quell’anno, infatti, l’atleta bolognese fu protagonista assoluto della corsa che si tenne sul circuito del Michigan International Speedway a Brooklyn. Zanardi, che correva con la Chip Ganassi Racing, trionfò davanti a circa 85.000 spettatori, riuscendo a rimanere in testa per 93 degli ultimi 98 giri. Un successo straordinario per il pilota emiliano, che all’epoca aveva 31 anni.

Una vittoria ricordata anche su X da un utente che proprio in questi giorni ha voluto riportare alla luce il trionfo di Zanardi con una foto che mostra il campione alla guida della vettura della Chip Ganassi Racing. Un’immagine che ha emozionato molto tutti i fan dell’atleta paralimpico, che ha senz’altro avuto una carriera straordinaria in più discipline sportive.