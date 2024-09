Bologna-Atalanta 1-1, Samardzic riprende Italiano al 90′

Un gol di Samardzic salva Gasperini dalla sconfitta contro il Bologna. I felsinei avanti con Castro restano in 10 per l’espulsione di Lucumi. Nel finale il gol dell’ex Udinese pareggia la gara.

Bologna-Atalanta, le formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Kossounou, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; Brescianini; de Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

La partita, il primo tempo

Primo guizzo del Bologna al 6′ minuto con Castro. Cross dalla sinistra di Lykogiannis per la torsione aerea del centravanti argentino che non trova lo specchio della porta. 5 minuti e risponde De Ketelaere. Corner calciato verso il centro da Lookman, svetta bene l’ex Milan ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Al 16′ Orsolini entra in partita. Errore in uscita di Ruggeri, sul pallone si avventa il numero 7 che perde l’attimo per concludere, facendosi chiudere da De Roon. Due minuti e Skorupski salva la sua porta. Gran palla di De Ketelaere per il taglio di Lookman che calcia col destro, trovando la grande risposta di piede da parte del portiere polacco. Al 44′ infortunio per Brescianini. Problema muscolare per Brescianini. Il centrocampista ex Frosinone deve lasciare il campo. Entra Samardzic.

La ripresa

Due minuti e il Bologna passa con Castro. Ndoye avvia l’azione servendo il centravanti argentino che si libera di Djimsiti e anticipa l’intervento di Kossounou piazzandola nell’angolo basso col destro. Passano altri due minuti e il Bologna resta in 10. Guizzo di De Ketelaere, steso in area di rigore dall’intervento di Lucumi. Indica subito il dischetto Rapuano. L’arbitro cambia la decisione, il contatto è avvenuto fuori area. Rosso per Lucumì. Al 53′ Bellanova colpisce la traversa sfiorando il pari. L’ex Toro corregge la punizione calciata da Lookman ma centra il legno da ottima posizione. A uno dal termine clamoroso salvataggio di Holm. De Ketelaere non riesce a concludere da ottima posizione dopo il palo colpito da Samardzic, decisivo l’intervento del terzino. Un minuto ed è lo stesso Samardzic a pareggiare. Se la porta sul sinistro l’ex Udinese liberandosi di Urbanski e calcia a giro sul secondo palo, niente da fare per Skorupski che non riesce ad arrivarci. Termina 1-1.