Incubo Bagnaia, l’annuncio è di questi istanti: cos’è successo

Incubo Francesco Bagnaia. L’annuncio non lascia dubbi: ecco cos’è successo al campione del mondo in carica della MotoGp

Il duello tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia per il titolo iridato della MotoGp è sempre più serrato, con ‘Pecco’ che fa ‘l’elastico’ avvicinandosi in classifica al driver spagnolo per poi allontanarsi e viceversa. Di certo, i tifosi non hanno motivo di annoiarsi, ogni Gran Premio regala colpi di scena tali da tenerli sempre con il fiato sospeso.

Ma sulla corda è anche lo stesso campione del mondo in carica. Il 26enne della Pramac è un osso duro e gli sta dando tanto filo da torcere da non fargli dormire sonni tranquilli. Anzi, il centauro torinese ha temuto di rivivere lo stesso incubo del 2023.

Come è noto, il Circus della MotoGp fa tappa in Indonesia dove 12 mesi fa Francesco Bagnaia non è riuscito a centrare l’accesso diretto alla Q2. Ebbene, anche quest’anno in occasione del Gran Premio locale, ospitato sul circuito di Mandalika, ‘Pecco’ ha ‘visto le streghe’.

MotoGp, Bagnaia: “Stavo rivivendo l’incubo del 2023, ne siamo venuti fuori con la soft”

Gran sospiro di sollievo per il campione del mondo in carica che con il prezioso aiuto dei tecnici al muretto è riuscito a raddrizzare una giornata che stava prendendo la stessa piega di quella vissuta a Mandalika 12 mesi fa quando, come detto, non non è stato in grado di staccare il pass per l’accesso diretto alla Q2.

“Stavamo rivivendo l’incubo dell’anno scorso, con tutta la pressione annessa anche per la squadra, ma fortunatamente è bastato montare una gomma soft nuova per venirne fuori. Abbiamo deciso di andare con una strategia di elettronica che non funzionava. Abbiamo rimesso quella standard, ma non riuscivo comunque a essere veloce. Avevo tanti problemi nelle curve a destra, nelle quali non riuscivo a frenare o ad accelerare”, ha confessato Bagnaia nelle parole riportate da ‘Motorsport.com’.

Insomma, la situazione ricordava molto quella di 12 mesi fa, con il portacolori della Ducati Lenovo Team che girava con un ritardo di un secondo rispetto ai diretti competitor e che non riusciva a trovare il bandolo della matassa. Poi, come detto, i tecnici al muretto hanno estratto il proverbiale coniglio dal cilindro: montare sulla sua Ducati la gomma soft quando è stato il momento di andare a fare il time attack.

Una decisione provvidenziale visto che la Rossa di Borgo Panigale di ‘Pecco’ ha subito ritrovato il suo abituale smalto permettendo così al campione del mondo in carica di mettersi in scia ai migliori. Non c’è il minimo dubbio, Francesco Bagnaia non molla di un centimetro. Quindi, se Jorge Martin vuole scippargli la corona di Re della MotoGp dovrà sudare le classiche sette camicie, pardon, tute.