Theo Hernandez cuore rossonero: “Al Milan sono felice. Io come Maldini? Spero in tanti altri gol”

Il Milan mette alle spalle la crisi: 3 a 0 al Lecce con tre reti in 5 minuti, sul finale del primo tempo. Al termine della sfida, Theo Hernandez , ieri vice-capitano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sono felice per il gol di Morata, ci aiuta tanto, sono davvero contento che abbia fatto gol”.

Sul primo posto in classifica che i rossoneri si possono godere in attesa delle avversarie: “È bello, nelle prime gare non siamo stati bravi, ora abbiamo iniziato a giocare bene. Siamo felici perché abbiamo fatto una grande partita. Sono il difensore con più gol della storia del Milan, come Maldini? Non ero a conoscenza di questa statistica, sono felice di poter segnare tanto con questo club, spero di farne tanti altri”.