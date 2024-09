Charles Leclerc, cambia di nuovo tutto: decisione sconcertante

Brutta notizia per Charles Leclerc, il pilota della Ferrari non si aspettata di ricevere una beffa del genere

La classifica piloti in Formula 1 continua a sorridere a Charles Leclerc che, nonostante i risultati altalenanti, può sperare di chiudere la stagione sul podio. Attualmente il pilota monegasco a bordo della Ferrari è terzo nella classifica generale ma la sensazione è che possa provare a preservare il piazzamento fino alla fine.

Soprattutto se si sfrutterà il momento non proprio idilliaco che sta attraversando la concorrenza. In casa Ferrari, e più in generale nella F1, la sensazione è che si sta per aprire un nuovo ciclo ma ancora non è certo chi sarà a prendere in mano lo scettro che Max Verstappen rischia di lasciare in eredità. La cosa sicura è che il quasi ventisettenne del cavallino rampante proverà a dire la sua nelle prossime annate.

Attualmente la Formula 1 è in pausa, si tornerà a gareggiare a partire dal prossimo 20 ottobre negli USA, ma quando tornerà regalerà sicuramente alcuni colpi di scena. Gli stessi che si sono manifestati proprio in questo periodo di stop, quello che è successo a Leclerc è un fulmine a ciel sereno.

Leclerc senza parole: arriva la sentenza del tribunale

Ribaltone in piena regola per il pilota della Ferrari che nell’aprile dei 2023 fu sfortunato protagonista di una rapina. Tutto è successo a Viareggio, in Toscana, quando Leclerc è stato avvicinato da alcune persone che gli hanno sottratto l’orologio. Furto da oltre 2 milioni e mezzo di euro per il classe 1997 che ha visto i tre rapinatori venir prontamente fermati dalle forze dell’ordine e consegnati alla giustizia. I protagonisti in negativo della vicenda sono stati condannati ma proprio in queste ore è arrivato il colpo di scena che nessuno si aspettava, tantomeno il giovane monegasco.

Sconto della pena per i tre malviventi, le cronache riportate da ‘FormulaPassion’, parlano di due uomini, di 21 e 41 anni, e di una donna. Ai primi due inizialmente era stata inflitta una pena pari a 10 anni e 8 mesi di carcere mentre alla loro compagna erano stati assegnati 6 anni e 5 mesi.

Tuttavia, la corte d’appello di Firenze in questi giorni ha deciso di accogliere il ricorso presentato dagli autori del furto e alla fine è stato optato per una riduzione della pena. Se per il più grande dei tre la sentenza è stata confermata, agli altri due è invece andata di lusso: il ventunenne alla fine ha preso 7 anni e 4 mesi mentre la donna è stata condannata a 4 anni e 8 mesi.

Leclerc ora non può fare altro che lasciarsi il passato alle spalle e tornare a pensare alla propria carriera. Ora la pista deve tornare ad essere la sua priorità anche se il ribaltone in tribunale ha sicuramente un sapore amaro.