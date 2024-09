Ultim’ora, ritiro Rafa Nadal: messaggio appena arrivato

Ultim’ora importante riguardo il possibile ritiro di Rafa Nadal: il messaggio è appena arrivato, tifosi col fiato sospeso

La notizia arrivata nelle scorse ore ha mandato letteralmente in estasi i tifosi spagnoli: Rafa Nadal è stato inserito tra i convocati per la Final 8 della Coppa Davis che si terrà a Malaga dal 19 al 24 novembre 2024.

La decisione presa dal capitano David Ferrer è stata accolta non solo con entusiasmo, ma anche con sorpresa da tifosi spagnoli e non visto che non ci si aspettava che Nadal potesse prendere parte alla competizione. Come è ormai noto, infatti, nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare del suo possibile ritiro al termine di quest’anno e si pensava che la leggenda spagnola potesse dire addio al tennis senza più giocare una competizione importante.

Invece, la scelta di David Ferrer ha cambiato tutte le carte in tavola e adesso la Coppa Davis potrebbe persino fungere da canto del cigno per Nadal che potrebbe chiudere la carriera con un trofeo, nel caso in cui optasse per una chiusura definitiva. Il condizionale, però, in questo è d’obbligo in quanto non ci sono stati annunci ufficiale in merito al suo ritiro e lo stesso Nadal ha fatto sapere che sarà lui ad annunciarlo quando e se avverrà.

Nel frattempo, sul suo possibile ritiro si è espresso Carlos Alcaraz che non ha nascosto la gioia di poter avere la possibilità di giocare al suo fianco in Coppa Davis e di poter avere in squadra una leggenda come lui.

Coppa Davis e ritiro per Nadal: arriva la confessione di Alcaraz

La Final 8 della Coppa Davis che ti terrà a Malaga dal 19 al 24 novembre avrà dunque un’ospite di eccezione dopo la convocazione di Rafa Nadal. La leggenda spagnola potrebbe giocare l’ultima competizione della sua straordinaria carriera per poi appendere la racchetta al chiodo, ma il compagno Carlos Alcaraz ha preferito non dire che la Coppa Davis potrebbe essere l’ultimo ballo per Rafa.

Durante la conferenza stampa in vista dell’esordio all’Atp 500 di Pechino, il talento classe 2003 si è mostrato entusiasta riguardo la convocazione di Nadal, ammettendo come sia un bene per tutta la squadra spagnola la presenza di una leggenda come lui. Alcaraz ha poi detto la sua sull’eventuale ritiro, confessando come non ci voglia affatto pensare: “Non voglio dirlo che è il suo potenziale ‘ultimo ballo’ a Malaga. Voglio solo pensare che cercherò di godermelo il più possibile quando lo vedrò in campo” ha dichiarato con sincerità.

Le dichiarazioni di Alcaraz fanno capire come davvero nessuno sappia se la Coppa Davis possa essere o meno il canto del cigno di Rafa Nadal che sul suo futuro continua ad avere il massimo riserbo. La leggenda spagnola ha già fatto sapere che sarà lui stesso ad annunciare il proprio addio e se ad oggi non l’ha ancora fatto vuol dire che non è stata presa una decisione definitiva. Una scelta che i tifosi di Nadal si augurano possa arrivare il più tardi possibile per godersi ancora a lungo la loro leggenda.