Per Hamilton è tutto finito: nulla da fare in Ferrari

Doccia fredda in arrivo per Lewis Hamilton, che approderà in Ferrari nel 2025: annuncio choc, è già tutto finito

Chiudere al meglio questa stagione, la sua ultima in Mercedes dopo anni fatti di trionfi e grandi soddisfazioni, per poi voltare pagina. Un’ultima suggestiva avventura in Formula 1, poi probabilmente il ritiro. Lewis Hamilton ha in mente quello che sarà il suo futuro: la scelta di firmare con la Ferrari ha spiazzato il mondo intero.

Lo scorso febbraio è arrivato l’annuncio ufficiale, Hamilton lascerà la Scuderia di Brackley per approdare a Maranello. Una ferma volontà di Frederic Vasseur che, solo qualche tempo dopo, ha rivelato la durata triennale del contratto che legherà il sette volte campione del mondo al Cavallino Rampante. Un’occasione impossibile da lasciarsi scappare, il pensiero del Team Principal che ha in un batter d’occhio sacrificato Sainz.

Anche lo spagnolo, arreso a questa idea, alla fine ha capitolato salutando malinconicamente la Ferrari. Allo stesso tempo l’attesa per vedere Hamilton vestito di rosso è davvero spasmodica. Intanto, però, qualche dubbio ed una velata frecciata nei confronti dell’inglese è già arrivata, ancor prima del suo passaggio definitivo alla Ferrari: ecco cosa è successo.

Ferrari, Hamilton già stroncato: c’entra Leclerc

Quando mancano appena sei GP al termine di questa scoppiettante annata, in Formula 1 i pensieri e le attenzioni sono già proiettati al 2025. Un anno che vedrà alcuni importanti cambiamenti, primo tra tutti l’approdo di Lewis Hamilton in Ferrari. L’inglese è motivatissimo e spera, effettivamente, di poter incidere in maniera decisiva sui successi della Scuderia di Maranello.

Un’alleanza suggestiva quella che nascerà tra pochi mesi con Charles Leclerc: due dei piloti più veloci e talentuosi che vi siano in pista in questo momento. Non è tutto oro ciò che luccica, però. Almeno stando all’ex ingegnere della Ferrari Rob Smedley che ha detto la sua sulla decisione del Cavallino Rampante di puntare sul 39enne di Stevenage per rimpiazzare Sainz, diretto in Williams. Ai microfoni del celebre podcast ‘Formula for Success’ Smedley si è sbilanciato: “Hamilton è un professionista straordinario, è consapevole delle capacità di Charles. Nonostante le difficoltà nel batterlo, adesso, sono certo che riuscirà a vincere qualche gara. Leclerc mentalmente è molto forte, è in forma”.

Ma lo sguardo non può non andare al 2025 e proprio in vista della nascita di questa nuova accoppiata, Smedley ha voluto frenare l’entusiasmo riguardo alle ambizioni di Lewis a Maranello: “Dubito che Hamilton pensi di poter dominare subito in Ferrari, per lui sarà una sfida ma è certo che lavorerà duro per integrarsi nella squadra. È una nuova fase per Ferrari, che potrà trarre beneficio dall’esperienza di un grande pilota come Hamilton”.