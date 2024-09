Ultim’ora Hamilton, arriva in MotoGP: tutto confermato

La notizia è incredibile, ma è tutto vero. Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo in Formula 1, potrebbe “passare” in MotoGP

È un periodo di grandi cambiamenti per Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes, come è noto ormai da tempo, passerà alla Ferrari a partire dalla prossima stagione. Per lui sarà il coronamento di un sogno perché non ha mai nascosto di aver sempre avuto una grande passione per la ‘Rossa’, nonostante la scuderia di Maranello abbia sempre rappresentato per lui un rivale in carriera. Hamilton ha vinto sette titoli mondiali, vincendo l’ottavo con la Ferrari supererebbe il record di Michael Schumacher.

Nei giorni scorsi si è scritto di un ingresso di Hamilton in MotoGP. Potrebbe sembrare uno scenario incredibile ma, a quanto pare, è tutto vero. Hamilton ha davvero intenzione di tentare un’esperienza nel motociclismo e non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro.

Hamilton è un grande appassionato di motociclismo. MV Augusta, noto marchio italiano, ha creato per lui una moto dedicata. In passato, Lewis si è presentato in qualche GP a bordo proprio di un moto e ha guidato la Yamaha di Valentino Rossi nel famoso “scambio” tra i due a Valencia con il campione MotoGP al volante della Mercedes di F1.

Hamilton in MotoGP, ecco cosa può succedere

Non c’è soltanto la Ferrari nel futuro di Lewis Hamilton. Secondo quanto affermato da Greg Maffei, CEO di Liberty Media, la società che ha acquistato il campionato motomondiale, Hamilton avrebbe una gran voglia di debuttare nel motociclismo. Lo ha confermando nel corso di un intervento alla Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference.

Ecco un breve estratto dell’intervento di Maffei, il quale ha specificato quale potrebbe essere il ruolo del campione britannico: “Hamilton vuole comprare una squadra, ma non è l’unico personaggio importante che ci ha contattato in queste ore. Queste persone hanno visto cosa è successo in Formula 1 e adesso vogliono investire in MotoGP, ma non possiamo parlarne finché l’Unione Europea non approverà l’acquisto del campionato”.

Liberty Media ha acquistato ad aprile l’86% di Dorna Sports, la società che detiene i diritti della MotoGP fino al 2060, per una cifra leggermente superiore ai quattro miliardi di euro. La Commissione Europea dovrà esaminare le dinamiche dell’affare prima dell’approvazione definitiva dell’acquisto. Hamilton vorrebbe acquistare una squadra. Si è scritto anche di un possibile interessamento per il Team Gresini che ha, tuttavia, smentito le voci su una possibile cessione.