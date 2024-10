Annuncio Leclerc, l’addio travolge la Formula 1: è finita

L’annuncio di Charles Leclerc ha travolto tutti. Ecco cosa ha detto il pilota monegasco della Ferrari

La stagione di Charles Leclerc è stata finora altalenante. Dopo un buon inizio, la Ferrari ha sofferto parecchio nella parte centrale, prima di tornare ad essere competitiva e a giocarsi il podio con McLaren e Red Bull. Il monegasco ha vinto due gare fino a questo momento, entrambe ‘in casa’. La prima è stata a Montecarlo, poi è arrivato lo straordinario (quanto inatteso) trionfo di Monza, che ha mandato in visibilio milioni di tifosi della Ferrari, speranzosi di rivedere la ‘Rossa’ nuovamente in lotta per il titolo mondiale.

Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di esultare per i trionfi della scuderia di Maranello, ma gli equilibri in Formula 1 stanno cambiando in maniera molto veloce. All’inizio dell’anno, infatti, sembrava che la Red Bull fosse avviata a dominare l’ennesima stagione, con Max Verstappen trionfatore nelle prime gare in grande scioltezza. Poi c’è stata la grande crescita della McLaren, attualmente prima nel campionato costruttori, ma in lotta anche in quello pilota, sia con Norris che con Piastri.

Leclerc: “Mi mancherà Ricciardo”

Nelle ultime ore, il mondo della Formula 1 ha messo da parte i discorsi sulle classifiche e sulle vittorie dei mondiali per concentrarsi sull’addio alla Formula 1 di Daniel Ricciardo. Il pilota australiano ha partecipato a Singapore all’ultimo gran premio della sua carriera, la Racing Bulls ha deciso di sostituirlo con il giovane Lawson. Dopo l’annuncio, tutti i piloti hanno dedicato un pensiero a Ricciardo attraverso i social network, ed anche Leclerc ha partecipato al saluto.

Il pilota monegasco ha commentato in questo modo attraverso il suo account ufficiale Instagram: “L’unico e il solo. Mi mancherai nel paddock socio. Buona fortuna per tutto”. Ricciardo aveva un ottimo rapporto con tutti i suoi colleghi, ma anche con gli addetti ai lavori. Le sue interviste erano sempre divertenti ed uno dei ricordi che resterà nella memoria degli appassionati di Formula 1 sarà il sorriso stampato in faccia a questo ragazzo australiano, nonostante i risultati altalenanti.

Ricciardo ha disputato 257 gran premi in Formula 1, portando a casa 8 vittorie, 32 podi, 3 pole position, 17 giri veloci e 1.329 punti totali. Ha iniziato la sua carriera in Toro Rosso, per poi vivere gli anni più importanti con la Red Bull, prima del passaggio in Renault. Negli ultimi anni ha gareggiato con McLaren e Alpha Tauri, diventata quest’anno Racing Bulls. Il miglior piazzamento di Ricciardo in classifica risale al 2014 e al 2016, quando ha conquistato il terzo posto a bordo della sua Red Bull.