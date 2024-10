Inter, Bastoni a SI: “Crisi? Non c’è mai stata, dovevamo colmare dei vuoti mentali”

Al termine della sfida vinta 4-0 dall’Inter contro la Stella Rossa, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia.

Queste le sue parole: “Per quanto riguarda noi non c’è mai stata una vera crisi. Noi sapevamo di dover colmare alcuni vuoti che ci sono stati specialmente a livello mentale. Non c’è da fare drammi, perché la stagione è lunga e piena di partite. L’ambizione di alzare il livello c’è così come la voglia di ripetere quanto fatto. C’è da abituarsi a questo nuovo calcio in cui non esiste un vero e proprio inizio stagione e fine stagione, bisogna essere sempre competitivi. E’ tutto bello lavoriamo insieme tutti i giorni davvero come una famiglia, i problemi si risolvono così, affrontandoli insieme. Siamo un gruppo unito e i problemi li risolviamo insieme”.