Le formazioni ufficiali di Leverkusen-Milan e Inter-Stella Rossa: Inzaghi ne cambia 7

Alle 21 il calcio d’inizio delle sfide di Champions League per i club italiani impegnati questa sera in Europa. Da un lato il Milan di Paulo Fonseca cerca i primi punti dopo il ko nella prima partita contro il Liverpool e lo fa in Germania contro un avversario alquanto complicato: il Bayer Leverkusen. Dall’altro l’Inter di Simone Inzaghi vuole la prima vittoria dopo il bel pareggio di Manchester contro il City, sfidando la Stella Rossa a San Siro.

Ecco di seguito le scelte dei due tecnici per le rispettive sfide.

Le formazioni ufficiali di Inter-Stella Rossa

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Glazer; Seol, Djiga, Spajic, Drkusic; Krunic, Elsnik; Olayinka, Maksimovic, Silas; Ndiaye. Allenatore: Milojevic.

Le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Milan.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1) – Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Garcia, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface. A disposizione: Kovar, Lomb, Hofmann, Andrich, Terrier, Arthur, Schick, Tella, Mukiele, Palacios, Belocian. Allenatore: Xabi Alonso.

Milan (4-2-3-1) – Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. A disposizione: Nava, Torriani, Calabria, Morata, Okafor, Chukwueze, Thiaw, Pavlovic, Terracciano, Musah. Allenatore: Paulo Fonseca.