Marotta: “Caso ultras? Tranquillizzo i tifosi, Inter parte lesa”

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato prima della sfida fra i nerazzurri e la Stella Rossa: “Indagine ultras? Vorrei tranquillizzare tutti i nostri tifosi” – le sue parole a Sky Sport – “. Come hanno già dichiarato i magistrati, noi siamo parte lesa e non abbiamo proprio nulla da temere. Abbiamo già garantito tutta la collaborazione alla magistratura”.

Poi ancora: “Siamo totalmente a disposizione, lo eravamo già prima e lo siamo a maggior ragione oggi. Abbiamo in società, come direzione di sicurezza, un ex funzionario dell’ordine pubblico, che applica protocolli rigidi e regolamenti molto stringenti. Poi ci sono fenomeni che sono fuori dal perimetro aziendale”.