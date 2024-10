Valentino Rossi, è arrivata la mazzata: annuncio durissimo

Arriva una mazzata durissima che riguarda Valentino Rossi, proprio dal cuore della MotoGP. Un annuncio che di certo non avrà fatto piacere al ‘Dottore’

Nonostante si sia ritirato nel 2021, il fenomeno di Tavullia continua ad essere centrale nel Motomondiale grazie al suo Team VR46, oltre che come “maestro” di tanti piloti attuali, tra cui Bagnaia.

Valentino Rossi di nuovo al centro della scena in MotoGP, ma questa volta non per un risultato sportivo o per un traguardo raggiunto dal suo Team VR46, ma per un annuncio che lo riguarda da vicino. Il tema è sempre lo stesso ovvero i fatti di Sepang 2015, il duello con Marquez, l’incidente e il Mondiale perso nei confronti di Jorge Lorenzo. Purtroppo non è riuscito ad ottenere quello che voleva il fenomeno di Tavullia in quell’occasione e la mancanza di giustizia ha pesato sulla sua mente in tutti questi anni. L’occasione di riparlarne durante il podcast di Andrea Migno “MigBabol“, ha suscitato un polverone, in cui è finito anche lo stesso Marquez, con una risposta non troppo conciliante. Uno snobbismo che i tifosi del #46 non hanno particolarmente apprezzato.

La vicenda non si è mai chiarita in pieno e in effetti ognuno è rimasto della propria visione anche a distanza di una decade. In questo quadro infatti anche il capo della Dorna, Carmelo Ezpeleta, torna a parlare di questo argomento, nonostante siano passati ormai molti anni e addirittura uno dei due non sia nemmeno più in attività.

Carmelo Ezpeleta torna sulla vicenda Rossi-Marquez: “Ha fatto bene Marc”

In un’intervista al giornale spagnolo ‘AS’, il CEO della Dorna ha espresso il suo parere sull’argomento Marquez-Rossi, riprendendo i fatti del 2015.

“Penso che sia meglio lasciare stare. Sono passati tanti anni e credo che Marc abbia fatto bene a non rispondere“. Ezpeleta poi aggiunge: “Ovviamente non voglio dire a Valentino Rossi cosa deve fare e non fare, ma credo che non servano queste dichiarazioni adesso”.

Il rapporto tra il numero uno della MotoGP e l’ex campione è comunque sempre ottimo: “Nutro un grandissimo rispetto per Valentino e per quello che ha fatto per il nostro sport. Se lui crede in quello che ha detto lasciamoglielo esprimere”. Insomma mettere una parola fine a questa storia non è così semplice per nessuno, soprattutto per chi come il #46 si è sentito defraudato di un titolo mondiale, quello che probabilmente sarebbe stato il più bello della sua carriera.