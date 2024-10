Conference League, Fiorentina-TNS: le probabili formazioni

Quattro punti nelle ultime due giornate per la Fiorentina di Raffaele Palladino che si prepara all’esordio assoluto in campo europeo: i viola, reduci da due finali di Conference League perse contro West Ham e Olympiakos, affronteranno nella prima giornata The New Saints al quinto posto nella Premier League gallese con 15 punti e 3 partite da recuperare.

Probabili formazioni Fiorentina-TNS

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea, Moreno, Mandragora, Biraghi, Kayode, Richardson, Adli. Parisi, Ikoné, Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino.

TNS (4-3-3): Roberts, Daniels, Davies, Bodenham, Redmond, Holden, D. Williams, Smith, Wilson, Oteh, Bradley. Allenatore: Harrison.

Designazioni arbitrali Fiorentina-TNS

Arbitro: Gishamer (Aus)

Assistenti: Riedel-Schreiner

IV Ufficiale: Altmann

VAR: Schuettengruber-Kijas