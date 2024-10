Inter, che sospiro di sollievo!

La soddisfazione per i tre punti raccolti in Champions League contro la Stella Rossa non può rappresentare il focus principale per l’Inter di Inzaghi. La ripresa immediata dei lavori ad Appiano Gentile è stata infatti totalmente rivolta al prossimo impegno in campionato, competizione in cui i nerazzurri sono campioni in carica e devono recuperare i troppi punti lasciati per strada nell’avvio di stagione.

Il primo sospiro di sollievo in vista della gara di sabato seracontro il Torino arriva da Lautaro Martinez. Il Toro non solo si è sbloccato sia in serie A che in Europa, ma sembra avere immediatamente riassorbito anche la contusione subita nella gara contro i serbi. Il riposo che è stato concesso al suo gemello del gol Marcus Thuram lascia dunque intendere come in campionato, perlomeno per il reparto avanzato, le scelte siano già state sostanzialmente fatte da parte di Simone Inzaghi. Sabato sera dovrebbe tornare nell’undici di partenza anche Frattesi, protagonista d Udine e tenuto invece a riposo in Champions League. Concentrazione alta e poco spazio per i fattori ambientali esterni che hanno agitato la settimana in corso. Il Torino è avversario temibile, ed i nerazzurri non possono perdere l’appuntamento con la continuità di risultati.