Federica Pellegrini, stoccata terribile: terremoto senza fine

I fan di Federica Pellegrini sono rimasti completamente spiazzati di fronte all’ennesima stoccata: niente giri di parole

In un’epoca ormai caratterizzata dai ‘dissing’ ha fatto molto rumore quello andato in scena tra Federica Pellegrini e Thomas Ceccon. Il 23enne nuotatore di Thiene – medaglia d’oro nei 100 metri dorso alle ultime Olimpiadi di Parigi – è andato giù duro nei confronti della campionessa, affermando in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ che l’ex nuotatrice non rappresenta nulla per lui e che non è mai andata a dirgli nemmeno una parola.

“L’ho vista allenarsi tantissimo, la ammiro come sportiva. Per il resto, sinceramente no“, la bordata di Ceccon. Non si è fatta attendere la replica del marito ed ex allenatore di Federica Pellegrini, Matteo Giunta, che su Instagram ha risposto per le rime al giovane nuotatore (“Se non hai rispetto puoi anche aver vinto le Olimpiadi ma vali zero“, ndr) pur senza mai nominarlo.

Finora da parte della diretta interessata non è arrivata alcuna replica, anche se l’ex nuotatrice ha ricevuto diversi attestati di solidarietà dopo l’affondo di Ceccon. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Martina Carraro, nuotatrice genovese due volte medaglia d’oro agli Europei in vasca corta nei 100 metri rana.

Federica Pellegrini, la bordata è terribile: parole durissime

La 31enne è stata compagna di nazionale di Federica Pellegrini e conosce molto bene la campionessa di Mirano. Per questo ha voluto prendere le difese della sua collega e amica, riprendendo un po’ il concetto espresso da Matteo Giunta. Secondo Martina Carraro, infatti, non basta un oro olimpico “per fare di alcuni atleti dei campioni“.

La nuotatrice ligure punta il dito sull’arroganza che vede troppo spesso proliferare nei giovani: “Penso stia rovinando il rispetto per lo sport in generale”, le parole della 31enne, che ha infine aggiunto: “Mio padre direbbe: ‘Ne devi mangiare di pastasciutta!'”. Ma cosa ha scatenato tutto questo astio da parte di Thomas Ceccon nei confronti di Federica Pellegrini?

Il 23enne si è allenato per diverso tempo con la Pellegrini nella stessa struttura federale a Verona: non è da escludere che in quel periodo possano essere emersi i dissapori, non meglio chiariti dal giovane nuotatore. Sempre nel corso dell’intervista al Corriere la medaglia d’oro agli ultimi Giochi Olimpici ha raccontato di aver subito episodi di nonnismo da parte dei nuotatori più anziani, specialmente nel periodo che va dal 2019 al 2021.