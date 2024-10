Incubo Sinner, c’è poco da fare: ultim’ora da brividi

Situazione insostenibile per Jannik Sinner, è un vero incubo: ormai c’è poco da fare le ultime notizie non lasciano scampo al numero uno

La sconfitta di Pechino ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i tifosi di Sinner, in questo 2024 abituati fin troppo bene dal tennista azzurro. Il numero uno al mondo ha dovuto arrendersi, in finale, solo al ‘solito’ Alcaraz, uno dei pochi tennisti ormai in grado di tenergli testa. Quel che più preoccupa il numero uno al mondo non è però tanto l’aver ceduto lo scettro del prestigioso 500 cinese, quanto tutto ciò che nelle ultime settimane è accaduto attorno all’ormai famigerato caso doping. La vicenda infatti non è per nulla chiusa e si sta trasformando in un incubo davvero senza fine.

Quanto successo in questo 2024 per Jannik ha dell’incredibile. Partito alla grande con la vittoria degli Australian Open, ha dovuto vivere buona parte della stagione con un peso sulle spalle assurdo a causa della vicenda Clostebol che lo ha riguardato, un incidente di cui si è ritrovato molto più vittima che non colpevole. Quando tutto sembrava finito, con l’assoluzione, l’ammenda in termini economici e di punti, l’azzurro è tornato a trionfare, portandosi a casa il secondo Slam della carriera a New York e proiettandosi verso un autunno di gloria.

Ma proprio al principio del tour asiatico, al principio della fase forse più delicata per lui in questo anno, almeno in termini di punti da difendere, la spada di Damocle è tornata a minacciarlo dall’alto. Il ricorso della Wada per la questione doping ha infatti riportato i riflettori del mondo intero su di lui per una vicenda che resta comunque scivolosa, difficilissima da gestire, e che potrebbe avere conseguenze devastanti anche sul prosieguo della sua stagione.

Sinner, incubo senza fine: sta succedendo di tutto, preoccupazione tra i tifosi

I più benevoli nei confronti di Sinner potranno collegare la sconfitta in finale a Pechino contro Alcaraz alla pressione enorme che Jannik è costretto a gestire in questi giorni. Cosa peraltro possibile, anche se è vero che Carlitos ha dimostrato più volte di avere le armi per superare l’azzurro, con o senza questioni extra-campo a recitare il ruolo di distrazione.

Certo è che scendere in campo con il pensiero che, dovesse essere accettato il ricorso dell’associazione mondiale che si occupa della lotta al doping, potrebbe arrivare una terribile squalifica di uno o due anni, non dev’essere assolutamente facile. E in questo momento sono in molti a chiedersi come potrà, Sinner, riuscire a isolarsi dal resto del mondo in questa fase delicatissima della carriera, con Shanghai al via e tanti altri tornei importanti ancora da dover disputare.

A domandarselo è stato in particolare Paolo Bertolucci. L’ex tennista e noto opinionista televisivo, intervenuto ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, ha voluto, più che analizzare la partita contro Alcaraz, spendere due parole per quanto sta accadendo a Sinner al di fuori del campo, non nascondendo la sua preoccupazione.

“Mi chiedo per quanto potrà ancora reggere questa situazione. Di quanta sopportazione, di quanta forza, quanta energia dovrà ancora aver bisogno prima di uscire definitivamente da questo incubo?“, si domanda un Bertolucci sfiancato, forse anche più dello stesso azzurro. Per tutti gli appassionati la situazione sta diventando infatti davvero stancante, considerando che sull’onestà di Sinner ci sono pochissimi dubbi, e sul fatto che il Clostebol non abbia minimamente influito sulle sue prestazioni nemmeno.

La speranza è che comunque tutto possa risolversi al meglio nel giro di poche settimane. Anche se nel frattempo l’azzurro dovrà essere bravo a isolarsi da tutto e da tutti, per evitare di trasformare questo finale di 2024 in un travaglio senza alcuna via d’uscita.