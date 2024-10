Napoli-Como 3-1, azzurri primi alla sosta

Vince 3-1 il Napoli contro il Como nell’ultima gara di campionato prima della sosta. Azzurri che dopo la settima giornata si confermeranno quindi primi in classifica anche al netto dei risultati delle avversarie.

Napoli-Como, le formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempf, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

La partita

Pronti via e Napoli in vantaggio. Dopo meno di 30 secondi, i partenopei passano in vantaggio: Lukaku serve un perfetto passaggio filtrante per l’ex giocatore dello United, che controlla e, dal dischetto, colpisce il palo interno prima di insaccare. Al 25′ pericoloso Nico Paz. L’attaccante tenta un tiro a giro di sinistro dal limite dell’area, ma la palla sfiora il palo e finisce di poco fuori. 8 minuti e ancora Nico Paz pericoloso. Altro tiro dalla distanza dell’ex Real Madrid. La splendida conclusione di collo sinistro si dirige verso il palo lontano, ma è proprio il legno a negare il gol. Al 44′ pari Como con Strefezza. Arriva il meritato pareggio del Como! Perrone serve Strefezza, che sferra un potente tiro: il pallone attraversa le gambe di Buongiorno e si infila rasoterra vicino al palo. Al 51′ rigore Napoli. Sergi Roberto commette un errore perdendo palla a 20 metri dalla porta contro Olivera e poi atterra l’uruguaiano in area. L’arbitro non ha esitazioni nel fischiare il penalty! Dal dischetto Lukaku non sbaglia e fa 2-1. Nel finale è poi ancora Lukaku e ispirare per il 3-1 del subentrato Neres. Lukaku serve un fantastico passaggio no look per il compagno, che si presenta davanti ad Audero e realizza il 3-1!