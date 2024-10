Sainz con Pogacar: alleanza clamorosa

Il fuoriclasse del ciclismo, Tadej Pogacar, e il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, uniscono le loro forze. Ecco cosa è successo

La strana coppia, per citare il titolo del cult movie che vede come protagonisti due mostri sacri della Settima Arte come Walter Matthau e Jack Lemmon. Non a caso, il fuoriclasse del ciclismo, Tadej Pogacar, e il ferrarista (ancora per poco) Carlos Sainz sono agli antipodi.

Lo sloveno fa girare a mille il suo ‘motore’, le gambe, per spingere sui pedali della sua bicicletta, lo spagnolo scarica sull’asfalto i cavalli del propulsore della sua Ferrari. Non solo. Pogacar ha vissuto una stagione, a dir poco, leggendaria: Giro d’Italia, Tour de France e Mondiale per una tripla corona che nella storia del ciclismo è riuscita solo ad altri due ciclisti, il ‘Campionissimo’ Fausto Coppi e l’irlandese Stephen Roche.

Più luci che ombre, invece, nella stagione del ferrarista, con il solo acuto (al momento) del trionfo nel Gran Premio d’Australia. Insomma, Pogacar e Sainz non potrebbero più distanti l’uno dall’altro, eppure inaspettatamente i due hanno unito le loro forze per un’occasione speciale, anzi, iridata.

Carlos Sainz e Tadej Pogacar, ecco cosa hanno fatto insieme

Nel Principato di Monaco risiedono tanti campioni dello sport. Dal numero 1 del tennis, Jannik Sinner, al ferrarista Charles Leclerc che, nel Principato, vi è nato, è nutrito l’elenco di campioni dello sport che ha scelto di vivere a Montecarlo. Tra questi anche il neocampione del mondo Tadej Pogacar.

Ebbene, il fuoriclasse sloveno ha avuto come compagno d’allenamento sulle strade del Principato proprio Carlos Sainz. Come scrive nella didascalia a corredo del video, postato sul profilo Instagram del pilota spagnolo e che li immortala insieme e in sella alle loro bici, Sainz ha voluto celebrare con una ‘Pogaccia‘ a Monaco il trionfo dello sloveno al Mondiale che si è corso sulle strade di Zurigo.

D’altra parte, l’impresa iridata dello sloveno merita un omaggio del genere visto che Pogacar ha tagliato per primo il traguardo dopo una fuga di 100 km, qualcosa di inconcepibile per gli standard del ciclismo moderno. Un gesto tecnico gli ha fatto guadagnare l’ammirazione anche di Carlos Sainz.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlos Sainz (@carlossainz55)

Insomma, i motori delle monoposto di Formula torneranno a rombare solo nel weekend del 19-20 ottobre per il Gran Premio di Austin. Nel frattempo, Carlos Sainz ha pensato bene di tenersi in allenamento concedendosi una sgambata in bicicletta con uno dei più grandi campioni della storia del ciclismo. E chissà che questa ‘Pogaccia’ non aiuti il driver spagnolo a ritrovare la via della vittoria in questo rush finale di stagione, con gli ultimi 6 GP da disputare in Ferrari.