Davide Vagnati, DS del Torino, ha parlato a Sky prima della gara contro l’Inter. “Ricci? Non voglio parlare di Manchester o non Manchester. Fa piacere ripercorrere l’acquisto di Ricci, l’abbiamo preso che era molto giovane e devo dire che è stata un’operazione importante. Il presidente ci ha creduto, come tutti noi, spendendo una cifra importante. È stato bravissimo il ragazzo, è cresciuto tanto da tutti i punti di vista: penso che possa giocare con qualsiasi allenatore in qualsiasi campionato”.