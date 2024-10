Primavera 1, Inter-Verona alle 13 in diretta su Sportitalia

Tra poco per la 7^ giornata del campionato di Primavera 1 allo Stadio “Konami Youth Development Centre” di Milano, in campo l’Inter Primavera di Andrea Zanchetta contro l’Hellas Verona di Paolo Sammarco. I nerazzurri, reduci dal successo sulla Sampdoria, cercano continuità. Mentre i veronesi dopo due ko consecutivi vogliono ripartire.

Ecco le formazioni ufficiali.

INTER: Calligaris, Aidoo, Cocchi, Mayer, Berenbruch, Quieto, Spinacce, Bovo, Re Cecconi, Topalovic, De Pieri. All. Zanchetta.

HELLAS VERONA: Magro, Dalla Riva, Nwanege, Agbonifo, Pavanati, De Battisti, Ajayi, Scharner, Luna, Corradi, Nwachukwu. All. Sammarco.

La gara è visibile in esclusiva in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre e in streaming a questo link.